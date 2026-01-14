Maciej Musiał ujawnia szczegóły aukcji na WOŚP. Zainspirował się Żebrowskim

Maciej Musiał wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku rekordy popularności biła jego aukcja, w której oferował wysprzątanie domu do zapętlonego utworu "Explosion". Teraz aktor również wykazał się kreatywnością. Zatańczy ze zwycięzcą licytacji poloneza w stroju z "Pana Tadeusza". "Wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur" - czytamy. Musiał opowiedział o inicjatywie w programie "Dzień dobry TVN".

Maciej Musiał o aukcji na WOŚP. Tak się postarał. "Udało mi się wypożyczyć oryginalny strój"

Maciej Musiał opowiedział w śniadaniówce o swojej aukcji. Zatańczy z wygranym w dowolnym miejscu. - Może to być studniówka, wesele, może to być pod sklepem osiedlowym. Po prostu stwierdziłem, że muszę wybrać jakiś pomysł, który mnie będzie cieszył, który będzie mnie ekscytował i myślę, że ten strój pana Tadeusza i ten polonez w niespodziewanym miejscu, to jest to - komentował. Jak się okazuje, Maciej Musiał zadbał o oryginalny strój prosto z planu filmowego. - Udało mi się wypożyczyć oryginalny strój z filmu "Pan Tadeusz", w którym Michał Żebrowski tańczył poloneza, którego dzisiaj wszyscy tańczą. (...) On ma napisane: Michał Żebrowski. Trochę kradnę mu tożsamość - powiedział.

Aktor przyznał, że wiele osób pyta go o to, czy pójdzie z nimi na studniówkę. Zwycięzca licytacji będzie miał na to szansę. - Stwierdziłem, że jakoś mnie to tak zainspirowało. Ten polski duch folkloru, to było coś, co mnie zainteresowało. Poza tym dostaję trochę pytań, czy pójdę z kimś na studniówkę - dodał. W momencie publikacji artykułu wylicytowana kwota wynosi 34 250 zł.

Maciej Musiał zasypany komentarzami. "Świetne"

Internauci doceniają dobre serce oraz pomysłowość Macieja Musiała. Na jego instagramowym profilu pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. "Nie ma lepszej licytacji", "To jest świetne", "Co za gość", "Jesteś moim idolem", "I to się nazywa kultura i rozrywka" - pisali.