Ewa Minge ostro o jurorach "Tańca z gwiazdami". Dostało się Maserakowi

Trwają przygotowania do 18. edycji "Tańca z gwiazdami". W mediach wciąż jest jednak głośno o poprzedniej odsłonie formatu, w której wystąpiła Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem. Uczestniczka nie miała najlepszych relacji z jurorami. Projektantka zarzuciła Rafałowi Maserakowi, że ośmieszył ją i partnera. Wszystko przez to, że tancerz i Iwona Pavlović powtórzyli ich skomplikowaną figurę. - Dziękuję ci, Rafale, za to, że ośmieszyłeś nas na koniec, robiąc figurę, którą zrobiłam. Myślę, że to jest klasa sama w sobie - komentowała na wizji Minge. Projektantka odniosła się do całej sytuacji w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim dla portalu Kozaczek.

Ewa Minge o "Tańcu z gwiazdami". Wbiła szpilę Rafałowi Maserakowi

Wygląda na to, że Ewa Minge wciąż ma żal do jurorów programu "Taniec z gwiazdami". W wywiadzie podkreśliła, że odebrała ich zachowanie jako prześmiewcze. - Nie życzę sobie, by po mojej bardzo ciężkiej pracy i przy fantastycznej choreografii (...), żeby ktoś po prostu wyskoczył spontanicznie poza wiedzą produkcji i odegrał na parkiecie rolę, która wyśmiewała nasz taniec - komentowała. Minge wprost przyznała, kogo ma na myśli. - Tak, mówię o Rafale Maseraku - powiedziała w wywiadzie. Nie zabrakło także wątku Pavlović. - No nie wyszło jej [wykonanie figury - przyp.red.], upadła na końcu, ale ładnie to media wycięły - skwitowała.

Ewa Minge o znajomych z "Tańca z gwiazdami". Tak dogadywała się z uczestnikami

W rozmowie Minge wyjawiła, że nie miała żadnego kontaktu z jurorami. Inaczej było w przypadku jej relacji z innymi uczestnikami. - To były wszystkie osoby, które mają ogromne osiągnięcia w swoich dziedzinach. To są bardzo fajni ludzie. Jeśli chodzi o produkcję, uczestników, wspominam ich z ogromną sympatią - mówiła i dodała, że treningi sprawiały jej ogromną radość. - Tak bardzo się cieszyłam, biegnąc na treningi, trenując i spotykając się z tymi ludźmi. Była to dla mnie ogromna przyjemność. Wszystkie osoby, które brały udział w "Tańcu z gwiazdami", są szalenie miłe - powiedziała.