"Ranczo" to jeden z najbardziej kultowych seriali. Ostatni odcinek produkcji widzowie mogli zobaczyć w 2016 roku. Dekadę później fani usłyszeli jednak fantastyczne wieści, na które czekali od lat. Pojawią się nowe odcinki "Rancza", o czym poinformował Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej. "Wiem, że mnóstwo osób na taką wiadomość czekało. No to niemal na Mikołajki. Dogadaliśmy się. Powstanie sześć premierowych odcinków "Rancza". Szczegóły wkrótce" - przekazał na Facebooku. Teraz pojawiły się wieści dotyczące produkcji. Chodzi o premierę nowych odcinków.

"Ranczo". Wyjawiono, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków serialu!

Fani "Rancza" już zacierają ręce, by obejrzeć nowe odcinki. Okazuje się, że najpewniej nie będą musieli długo czekać, by pojawiły się na antenie TVP. Jak poinformował Presserwis, wiosną rozpocząć się mają zdjęcia do sześcioodcinkowej kontynuacji kultowego serialu. Portal przekazał również wieści co do potencjalnej premiery jedenastego sezonu produkcji. "Może on trafić na antenę jeszcze w tym roku" - przekazano. W rozmowie z Plotkiem udział w nowych odcinkach potwierdziła Magdalena Waligórska-Lisiecka. Więcej dowiecie się tutaj: W nowych odcinkach "Rancza" zobaczymy Wioletkę? To przekazała nam Magdalena Waligórska. Czekacie?

"Ranczo". Artur Barciś ma pewne obawy co do powrotu serialu na antenę

Artur Barciś miał okazję gościć w "Dzień dobry TVN", gdzie poruszono kwestię powrotu "Rancza". Aktor wcielił się w serialu w jedną z głównych postaci - Arkadiusza Czerepacha. Zapytany o to, czy widział już scenariusz, zaprzeczył. - Nie, jeszcze nie, nie widziałem - przyznał aktor. Barciś nie ukrywa, że obawia się, że nowe odcinki mogą nie dorównać "kultowością" pozostałym. - Tak, trochę się boję. Andrzej Grembowicz (tworzył pod pseudonimem Robert Brutter - przyp. red.) już dawno nie żyje, a to on był twórcą tego. My tylko zagraliśmy to, co on napisał. Wojtek Adamczyk wyreżyserował to, co Andrzej napisał - mówił aktor. - Jednym ze scenarzystów jest syn Andrzej Grembowicza. Poza tym Andrzej napisał taką kontynuację "Rancza", tylko to miała być wersja kinowa, która nie została zrealizowana. Myślę, że to będzie bazą - skwitował.