W mediach huczy o nowej edycji formatu "Taniec z gwiazdami". Polsat powoli odkrywa karty. Wiemy, że na parkiecie na pewno zaprezentują się Mateusz Pawłowski oraz Małgorzata Potocka. Widzów interesuje także, jacy tancerze wystąpią w formacie. Bez nich show nie ma racji bytu. "Fakt" przekazał nowe informacje w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemen o programach telewizyjnych. Chciałaby wystąpić w "TzG"?

"Taniec z gwiazdami". Stefano Terrazzino znów w programie? "Wraca specjalnie dla niej"

Niedawno media sugerowały, że Stefano Terrazzino wróci do "Tańca z gwiazdami" i rzekomo będzie partnerem Joanny Kulig. "Zależało jej na tym, by jej partnerem był Stefano Terrazzino. Stacja zrobiła wszystko, by przekonać go do powrotu do show" - przekazało źródło serwisu Pudelek. Jak podaje "Fakt", ponoć aktorka ostatecznie nie zdecydowała się na udział w show. Według tabloidu Terrazzino rzeczywiście wróci na parkiet, ale ma zatańczyć z Emilią Komarnicką. "Emilia od dawna chciała wystąpić w programie, ale bardzo zależało jej, by jej partnerem był właśnie Stefano. Oni znają się od wielu lat, mają świetną relację, razem podróżują, pracują, więc nie było innej opcji, jak ściągnąć dla niej Stefa. Wraca specjalnie dla niej" - przekazał informator.

Przypomnijmy, że w ubiegłej edycji Terrazzino przyglądał się poczynaniom uczestników, a także zatańczył z Justyną Steczkowską po 18 latach od jej udziału w programie. Ogniste tango duetu było świetnym dopełnieniem jubileuszowego sezonu.

Stefano Terrazzino o współpracy ze Steczkowską. Wtem wygadał się o innej gwieździe

Po zakończeniu odcinka, w którym tancerz ponownie zatańczył tango z wokalistką, mieliśmy okazję z nim porozmawiać. Jak Terrazzino wspominał ten powrót? - Gadaliśmy z Justyną, (...) że jesteśmy teraz zupełnie innymi osobami niż wtedy, gdy się spotkaliśmy. Dlatego zawsze myślę, że trzeba tańczyć ze sobą, bo najlepiej się poznaje w tańcu - opowiedział Terrazzino. Z okazji jubileuszu pojawił się nie tylko pomysł na występ ze Steczkowską, ale i ze znaną aktorką. - No i wtedy, ponieważ jubileuszowa edycja, to było dużo pomysłów... Ja miałem też tańczyć z Agatą Kuleszą, ale niestety nie miała czasu, bo filmy nakręca, ale też był pomysł z Justyną. No różne pomysły - dodał tancerz.