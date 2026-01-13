Wokół nowego sezonu "Tańca z gwiazdami" wciąż jest bardzo głośno. Kolejna odsłona show zadebiutuje wiosną 2026 roku, a internet aż kipi od domysłów dotyczących listy uczestników. Widzowie z dużą ciekawością i zaangażowaniem próbują przewidzieć, kto w tej edycji pojawi się na parkiecie. Często mówiono o Helenie Englert. Teraz to już pewne, że aktorka nie zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Wyszło na jaw, dlaczego podjęła taką decyzję.

"Taniec z gwiazdami". Helena Englert nie wystąpi w programie. Wszystko wyszło na jaw

Helena Englert nie zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". Jak wyznał informator portalu Pudelek, nie oznacza to, że aktorka nie chciała zostać uczestniczką. Przeszkodą była jej praca w teatrze i sztywne terminy spektaklów. Z tego względu Englert nie może zaangażować się w udział w programie, którego odcinki są emitowane w niedziele - wtedy, co sztuki w teatrze. Gdyby opuściła swoje obowiązki zawodowe, mogłaby ponieść konsekwencje. - Ma od dawna zaplanowane spektakle na niedziele, czyli wtedy, kiedy jest "Taniec z gwiazdami". Nijak nie dało się tego odwołać czy przesunąć, bo już na jeden z marcowych terminów bilety są sprzedane. Helena nauczona doświadczeniem wie, że co by się nie działo, to spektakl to świętość. Ubolewała, że musi odmówić produkcji "Tańca z gwiazdami", która ją mocno kusiła. Udział w tym programie ją mocno ekscytował, bo miała super pomysł na siebie i występy - przekazał informator Pudelka. Chcielibyście zobaczyć ją na parkiecie?

W "Tańcu z gwiazdami" wystąpi gwiazda "Rodzinki.pl". Mateusz Pawłowski szczerze o udziale w programie

Mateusz Pawłowski w styczniu pojawił się w "halo tu polsat". Młody aktor przyznał, że czuje presję w związku z występem w "Tańcu z gwiazdami". - Jest w mojej głowie delikatna presja, żeby podołać, że tak powiem, temu, co osiągnęli moi bracia i mój serialowy tata - powiedział. Ma jednocześnie nadzieję, że pomimo wyzwania, jakim jest nauka kroków tanecznych, będzie to dla niego pozytywne doświadczenie. - Ale z drugiej strony podchodzę do tego jako doświadczenia, które na pewno bardzo dużo mi da i chciałbym to też w sobie przeżyć. Jak analizuję swoje życie, to wiem o tym, że ja i taniec nigdy nie byliśmy chodzący razem w parze, ale wydaje mi się, że dzięki temu programowi coś może się nowego we mnie otworzyć - zdradził Pawłowski. ZOBACZ TEŻ: Zdrójkowski i Musiał nie mieli litości. Tak zażartowali z udziału Pawłowskiego w "Tańcu z gwiazdami"