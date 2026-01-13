Nietypowy duet prowadzących w "Dzień dobry TVN". Posypały się komentarze

Program "Dzień dobry TVN" zadebiutował w telewizji w 2005 roku. Mimo upływu lat format wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością. Obecnie w roli gospodarzy widzowie oglądają - Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego, Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego oraz Sandrę Hajduk-Popińską i Maciej Dowbora. Tym razem jednak osoby zgromadzone przed telewizorami przywitały nowy duet.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Krzan o stacji TVN. Szczere słowa

"Dzień dobry TVN". Paulina Krupińska i Maciej Dowbor powitali widzów. "Dzisiaj mamy duet egzotyczny"

13 stycznia widzów "Dzień dobry TVN" powitali Paulina Krupińska i Maciej Dowbor. Odcinek rozpoczął się na dachu budynku w Warszawie. - Jest 7.45 na dachu przy pięknej pogodzie, w słońcu, na plaży niemalże - żartował Maciej Dowbor. - Jest gorąca atmosfera, w związku z tym, że jesteśmy dzisiaj w takim duecie nietypowym. Kiedyś był tercet egzotyczny, dzisiaj mamy duet egzotyczny. I mamy nadzieję, że będziecie dzisiaj z nami, bo przygotowaliśmy dla was fantastyczne tematy - dodała Paulina Krupińska. Prowadzący nie wyjawili powodu tej drobnej modyfikacji, jednak zagwarantowali, że widzów czeka dobra zabawa. - Fantastyczne tematy są, ważna informacja jest taka, że dzisiaj jest wtorek 13 stycznia i mamy nadzieję, że to będzie bardzo udany dzień - dodał Maciej Dowbor na antenie. Po kadry z programu "Dzień dobry TVN" zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

GALERIA DDTVNOtwórz galerię

"Dzień dobry TVN". Internauci ruszyli z komentarzami. "Jesteśmy z wami"

Informacja o duecie prowadzących pojawiła się także w mediach społecznościowych formatu "Dzień dobry TVN". "Dziś poranek spędzamy w tym nieoczywistym duecie - Paulina Krupińska i Maciej Dowbor. Przygotowaliśmy dla was mnóstwo ciekawych tematów" - czytaliśmy. Pod publikacją pojawiły się komentarze internautów. "Dwoje pięknych ludzi", "Jesteśmy z wami w ten miły poranek" - pisali. Nie zabrakło także komentarza od Sandry Hajduk-Popińskiej, która nie kryła zainteresowania potrawami z programu. "Maciej Dowbor, te paróweczki smakowite proszę nadać kurierem" - napisała prowadząca pod postem.