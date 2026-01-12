W sobotę, w Operze Nova odbył się koncert "Piosenki filmem pisane", na którym wystąpiło wiele znanych gwiazd, m.in. Viki Gabor, Ralph Kamiński, Adam Woronowicz i Marcin Dorociński. Na scenie wybrzmiały największe hity z najnowszych filmów i seriali. W niedzielę na antenie TVN wyemitowano pierwszą część wydarzenia. Koncert spotkał się z dużym uznaniem wśród widzów. 12 stycznia zdecydowano się pokazać drugą część. W sieci ponownie zaroiło się od komentarzy. Nie wszystkie były pochlebne.

Widzowie podzieleni po drugiej części koncertu "Piosenki filmem pisane". "Sieczka"

Sporo pozytywnych emocji wzbudził występ Ralpha Kamińskiego. Wokalista wykonał utwór "Cheri Cheri Lady" z serialu "Lady Love". "I po co płacić gwieździe za playback, skoro mamy własną, śpiewającą lepiej?" - zastanawiała się jedna z internautek, nawiązując do sylwestrowego występu Thomasa Andersa. Widzowie docenili także występy Krzysztofa Zalewskiego, Igora Herbuta i Czesława Mozila. Część internautów zwróciła jednak uwagę, że druga połowa koncertu wypadła gorzej niż ta pierwsza, emitowana 11 stycznia. "Wczoraj był sztos, a dziś sieczka z marnymi sucharami. Wyjątek to Kamiński i Zalewski. Wielkie rozczarowanie", "Niestety dzisiejszy koncert nie dorównuje temu wczorajszemu", "Wczoraj było dużo lepiej" - czytamy.

"Piosenki filmem pisane". Zawrzało po występie Viki Gabor. W sieci lawina komentarzy

W pierwszej części koncertu zaśpiewała Viki Gabor. Młoda wokalistka wykonała piosenkę "Jai ho" z filmu "Slumdog. Milioner z ulicy" w duecie z Michałem Rudasiem. Ich występ bardzo pozytywnie zaskoczył widzów przed telewizorami. Najwięcej emocji wzbudził głos Rudasia. "Co to za męski wokal? Wspaniały!", "Michał Rudaś cudowny... on w tych klimatach jest perfekcyjny", "Świetny wokal męski" - pisali. Sporo komplementów otrzymała również sama Viki. "Pięknie zaśpiewała. Bardzo dobrze razem wypadli", "Muszę przyznać, że Viki świetnie sprawdza się w takich klimatach. Przyjemnie się jej słuchało", "Choćbym chciał, to nie mam się do czego przyczepić" - czytamy w komentarzach. A co wy myślicie na temat ich występu?