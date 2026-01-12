Nieustannie jest bardzo głośno wokół nadchodzącego sezonu "Tańca z gwiazdami". Nowa edycja programu ma zadebiutować wiosną 2026 roku. W sieci nie brakuje spekulacji dotyczących listy uczestników, a widzowie z dużym entuzjazmem próbują zgadnąć, kto pojawi się na parkiecie. Pojawiło się nowe nazwisko.

"Taniec z gwiazdami". Padło nowe nazwisko. Możecie go znać z Netfliksa

W sieci pojawiło się nazwisko rzekomego nowego uczestnika "Tańca z gwiazdami". Jak informuje Pudelek, do grona bohaterów dołączył również Gamou Fall. To 34-letni aktor i model, który ma za sobą także epizod w świecie freak fightów - brał udział w galach Fame MMA. Największą popularność przyniosła mu rola Miłosza w serialu Netfliksa - "Zgon przed weselem". Wcześniej widzowie mogli zobaczyć go także w filmie Patryka Vegi "Botoks", gdzie wcielił się w postać kierowcy Ubera. Poza pracą na planie Fall aktywnie działa w branży modelingowej i występował w licznych kampaniach reklamowych. Co ciekawe, Gamou grał również w teatrze i występował w teledyskach muzycznych. Chcecie zobaczyć, jak poradzi sobie na pakiecie?

Mateusz Pawłowski już na pewno wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Jakie ma do tego podejście?

Na początku stycznia Mateusz Pawłowski pojawił się w "halo tu polsat". Młody aktor przyznał, że czuje presję w związku z występem w "Tańcu z gwiazdami". - Jest w mojej głowie delikatna presja, żeby podołać, że tak powiem, temu, co osiągnęli moi bracia i mój serialowy tata - wyznał. Ma jednocześnie nadzieję, że pomimo wyzwania, jakim jest nauka kroków tanecznych, będzie to dla niego pozytywne doświadczenie. - Ale z drugiej strony podchodzę do tego jako doświadczenia, które na pewno bardzo dużo mi da i chciałbym to też w sobie przeżyć. Jak analizuję swoje życie, to wiem o tym, że ja i taniec nigdy nie byliśmy chodzący razem w parze, ale wydaje mi się, że dzięki temu programowi coś może się nowego we mnie otworzyć - powiedział szczerze. ZOBACZ TEŻ: Rozenek o "Tańcu z gwiazdami" mówi wprost. Ten warunek musi zostać spełniony