Gala Złotych Globów 2026, która odbyła się w nocy z 11 na 12 stycznia, była nie tylko celebracją filmu i telewizji, lecz także prawdziwą ucztą dla fanów mody. Na czerwonym dywanie pojawiło się wiele gwiazd, prezentujących efektowne kreacje. Nie zabrakło również polskiego akcentu. Doceniony został projekt przygotowany przez Magdę Butrym. Kreację projektantki założyła znana dziennikarka.

Polski akcent na Złotych Globach. Nischelle Turner w sukience polskiej projektantki

Na wydarzeniu Złotych Globów pojawiła się dziennikarka Nischelle Turner, na co dzień związana zawodowo z programem "Entertainment Tonight". Jej stylizacja zdecydowanie przyciągała uwagę. Tego wieczoru zaprezentowała się w kreacji autorstwa Magdy Butrym. Przypomnijmy, że polska projektantka jest doceniana w kraju, jak i za granicą. Na pierwszy rzut oka sukienka może wydawać się prosta. W rzeczywistości, jednak zachwyca swoim nietypowym krojem. Kreacja doskonale akcentuje talię oraz biodra, a rozcięcie z tyłu zapewnia swobodę ruchów. Nischelle dobrała do stylizacji obcasy Saint Laurent, a także pokaźnych rozmiarów biżuterię. Nie da się ukryć, że prezentowała się bardzo elegancko. Chcecie zobaczyć kreację? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.

Nie tylko Nischelle Turner. Ostatnio Lilly Collins wybrała projekt polskiej projektantki

Lilly Collins w ostatnim czasie intensywnie promuje piąty sezon "Emily w Paryżu", próbując tym samym przyciągnąć jak najwięcej widzów. Aktorka niedawno weszła do pociągu, który pełen był nawiązań do produkcji. Towarzyszyły jej Ashley Park oraz Philippine Leroy-Beaulieu, które również możemy oglądać w serialu, oraz reżyser Darren Star. W jednym z postów Collins pochwaliła się udanym wieczorem, na którym brylowała w obcisłej, czerwonej sukience z golfem. Kreacja podkreślała jej talię. Co ciekawe, za sukienkę odpowiada polska projektantka Magda Butrym, która umieściła na niej charakterystyczną dla siebie aplikację przypominającą różę. ZOBACZ TEŻ: Jennifer Lopez bez makijażu i w sukience polskiej projektantki. W różu jej do twarzy