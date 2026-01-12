W 2025 roku "Randka w ciemno" powróciła po dwóch dekadach do telewizji. W przeszłości program był emitowany na antenie Telewizji Polskiej i cieszył się ogromną popularnością. Tym razem matrymonialne show mogliśmy oglądać na Polsacie. Odświeżony format prowadził Piotr Gąsowski. Wiele osób zastanawiało się, czy "Randka w ciemno" powróci z nowym sezonem. Okazuje się, że Polsat podjął już decyzję.

"Randka w ciemno" spada z anteny. Co dalej z przyszłością programu?

Według Nielsen Media, z uwzględnieniem widowni poza domem, nowy sezon "Randki w ciemno" oglądało średnio 479 tys. widzów, co dało Polsatowi udział w rynku na poziomie 4,80 proc. w grupie wszystkich widzów, 5,16 proc. w grupie 16-49 oraz 5 proc. wśród widzów w przedziale wiekowym 16-59. Wygląda jednak na to, że liczby nie usatysfakcjonowały "góry". 12 stycznia portal Press.pl przekazał, że program nie powróci wiosną na antenę Polsatu. Informację tę u źródła potwierdził serwis Wirtualnemedia.pl. Jak podkreślono, jednoznaczna decyzja co do kontynuacji "Randki w ciemno" w przyszłości na razie jeszcze nie zapadła. Chcielibyście zobaczyć kolejny sezon? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Piotr Gąsowski o fenomenie "Randki w ciemno". Sam nigdy na taką się nie zdecydował

Tuż przed premierą nowego sezonu "Randki w ciemno" Piotr Gąsowski miał okazję udzielić wielu wywiadów, w których nie tylko opowiadał o kulisach samego formatu, ale również uchylał rąbka tajemnicy na temat własnych doświadczeń. Reporterka "Super Expressu" zapytała wprost Gąsowskiego o to, czy kiedykolwiek był na tzw. randce w ciemno. Prezenter nie owijał w bawełnę. - Nie. Ja myślę, że właśnie na tym polega fenomen tego programu, że nikt z nas nie był. To znaczy, chyba, że najpierw się umawialiśmy przez telefon, kiedyś tam. Ja się tak nie umawiałem. Zawsze musiałem kogoś zobaczyć, "obwąchać'" dowiedzieć się, co kto tam myśli. Taka randka w ciemno nie wchodziła raczej w grę. Dlatego tutaj nazywamy to miłością od pierwszego słyszenia, nie od pierwszego wejrzenia - żartował.