Udział Mateusza Pawłowskiego w 18. edycji "Tańca z gwiazdami" wzbudził spore emocje nie tylko wśród fanów aktora, ale również wśród jego serialowych braci z "Rodzinki.pl". Pod postem ogłaszającym udział Pawłowskiego w tanecznym show Polsatu pojawiły się wymowne komentarze Adama Zdrójkowskiego i Macieja Musiała.

"Taniec z gwiazdami". Serialowi bracia nie odpuścili Mateuszowi Pawłowskiemu. Tak skomentowali jego udział w programie

Jako pierwszy głos zabrał Adam Zdrójkowski. "Siwy dym!" - skomentował krótko. W odpowiedzi na ten komentarz pojawiła się reakcja oficjalnego profilu programu. "Jakieś rady?" - czytamy na Instagramie. Na tym jednak żarty się nie skończyły. Do dyskusji dołączył również Maciej Musiał - drugi z serialowych braci Pawłowskiego. "A co to za dorosły dojrzały mężczyzna?" - napisał. Jego komentarz szybko zebrał tysiące polubień. Wywołał także kolejną odpowiedź Zdrójkowskiego. Aktor nie pozostał dłużny i zwrócił się do Musiała słowami: "Nie podlizuj się".

Co ciekawe, nie zabrakło też głosów fanów, którzy zażartowali, że Pawłowski "będzie się o byle co obrażał i wychodził ze studia". Jest to nawiązanie do niedawnego głośnego wywiadu młodego aktora w "Niepewnych sytuacjach". Nie wszyscy widzowie zrozumieli wówczas satyryczną konwencję programu Michała Kempy i Wojciecha Fiedorczuka.

Mateusz Pawłowski czuje presję przed "Tańcem z gwiazdami". Wspomniał o serialowych braciach i Tomaszu Karolaku

Przypomnijmy, że Mateusz Pawłowski nie jest pierwszym aktorem "Rodzinki.pl", który pojawi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Wcześniej w programie brali udział zarówno Adam Zdrójkowski, jak i Maciej Musiał, a w ostatniej edycji ogromne zainteresowanie wzbudził Tomasz Karolak, czyli serialowy tata Kacperka. Młody aktor nie ukrywa, że w związku z tym czuje pewnego rodzaju presję. - Jest w mojej głowie delikatna presja, żeby podołać, że tak powiem, temu, co osiągnęli moi bracia i mój serialowy tata - powiedział w "halo tu polsat". CZYTAJ CAŁOŚĆ: Pawłowski szczerze o udziale w "Tańcu z gwiazdami". Takich słów nikt się nie spodziewał.