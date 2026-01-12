Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja w sierpniu 2024 roku był medialnym tematem numer jeden. Wszyscy rozpisywali się o bajkowej ceremonii i przepięknej, koronkowej sukni, w której wokalistka powiedziała ukochanemu "tak". Na początku 2026 roku zakochani wyjawili, że już po roku podjęli decyzję o odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Tę kwestię poruszono w odcinku "Pytania na śniadanie" z 12 stycznia.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę. Zaskakujący komentarz Łukasza Nowickiego

Choć ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja był wydarzeniem medialnym, to fakt, że małżonkowie odnowili przysięgę, ujrzał światło dzienne niemal przypadkiem. I to dopiero po wielu miesiącach. Podczas jednego z eventów wokalistka i jej mąż zostali zapytani przez reportera Radia Eska, czy odnowienie przysięgi małżeńskiej to klasa czy obciach. - Klasa. My już też odnowiliśmy - zdradził Mglej, a Węgiel dodała, że zdecydowali się na taki krok po roku.

Temat ten wziął na tapet Grzegorz Dobek, który w "Pytaniu na śniadanie" opowiada o najważniejszych wydarzeniach z show-biznesu. Fakt, że Węgiel i Mglej już po roku odnowili przysięgę małżeńską, wprawił w osłupienie prowadzących śniadaniówkę. - To się po dziesięciu latach robi zazwyczaj - stwierdził Łukasz Nowicki. - Widzisz, jak młodzi teraz szybko żyją? - odparł żartobliwie Dobek. - Krótsze związki, to więcej odnowień - stwierdził rozbawiony Nowicki.

Roksana Węgiel podzieliła się komentarzem o "pogubieniu" Viki Gabor

W ostatnim czasie dużo mówi się również o romskim ślubie Viki Gabor. Informację tę ujawnił na Facebooku Bogdan Trojanek, który jest dziadkiem ukochanego wokalistki. Wiadomość ta była dla jej fanów sporym zaskoczeniem, podobnie jak fakt, że Gabor zdecydowała się usunąć wszystkie zdjęcia z Instagrama. O ostatnie doniesienia z życia koleżanki po fachu została zapytana Roksana Węgiel.

- Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć - stwierdziła w rozmowie z eska.pl. Gabor krótko, ale wymownie zareagowała na tę wypowiedź, o czym możecie przeczytać tutaj.