Olę Tomalę mieliśmy okazję poznać dzięki udziałowi w telewizyjnych programach rozrywkowych. Celebrytka pojawiła się w randkowym show Polsatu "Love Island. Wyspa miłości". Później wystąpiła w drugim sezonie nowej produkcji TVN-u "Królowa przetrwania". Po przygodzie z telewizją i uzyskaniu rozpoznawalności przerzuciła się na działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagram, gdzie na bieżąco relacjonuje fanom, jak wygląda jej rzeczywistość. Okazuje się, że już niebawem jej życie diametralnie się odmieni. Celebrytka właśnie przekazała nowinę o tym, że spodziewa się dziecka.

Ola Tomala jest w ciąży! Gwiazda "Królowej przetrwania" ogłosiła radosną nowinę w sieci

Przygoda Oli Tomali w "Love Island" nie zakończyła się znalezieniem życiowego partnera. Niedługo później celebrytka poznała jednak mężczyznę, z którym zdecydowała się na wspólne budowanie przyszłości, jednak jego tożsamość nie jest powszechnie znana. Wszystko wskazuje na to, że para zdecydowała się na kolejny krok i zupełnie nowy etap w życiu. Już niebawem powitają bowiem na świecie swoje pierwsze dziecko.

Informację o ciąży Ola Tomala przekazała na Instagramie. Opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w białym komplecie bielizny oraz futrze w tym samym kolorze. Celebrytka czule trzyma ręce na lekko zaokrąglonym brzuchu. "Miłość przybrała nową formę" - napisała wyraźnie uradowana pod postem i dodała hasztag "jestem w ciąży".

Ola Tomala z "Królowej przetrwania" ogłosiła ciążę. Posypały się gratulacje

Post opublikowany przez Olę Tomalę nie przeszedł bez echa w sieci. Pod zdjęciem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne reakcje. "Od pierwszej chwili, od pierwszego momentu - jestem z tobą i będę do końca. Czekamy na Boży cud" - napisała Marianna Schreiber. "Gratulacje" - dodała Izabela Macudzińska-Borowiak. Agnieszka Kotońska zamieściła natomiast emotikonę serduszka. Swoje gratulacje, a także liczne życzenia, przekazali też bliscy znajomi celebrytki. "A ja wiedziałam i nie powiedziałam! Cieszę się twoim szczęściem", "Jak się cieszę, że się udało! Gratuluję! Będziesz cudowną mamą", "Czekałam na ten moment, aż zobaczę to zdjęcie..." "Dużo zdrówka dla ciebie i maleństwa", "Gratulacje Olcia! Jak ty promieniejesz" - czytamy w sekcji z komentarzami.