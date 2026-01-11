6 stycznia wystartowała II edycja Film Song Festival Bydgoszcz. Wydarzenie rozpoczęło się koncertem z okazji 20. rocznicy powstania filmu "Skazany na bluesa". Festiwal po roku wrócił w nowej bardziej rozwiniętej odsłonie, a do udziału w wydarzeniu zaproszono także gości z zagranicy. Punktem kulminacyjnym festiwalu były weekendowe koncerty. 10 stycznia, w sobotę, uczestnicy mieli okazję usłyszeć utwory z najnowszych produkcji filmowych i serialowych w ramach koncertu "Piosenki filmem pisanie". Na scenie mogliśmy zobaczyć m.in. Igora Herbuta, Margaret, Czesława Mozila i Ralpha Kamińskiego. 11 stycznia odbył się koncert "Złote nuty kina", podczas którego zaprezentowano oscarowe hity. Jedną z wykonawczyń była Viki Gabor, o której ostatnio głośno było w mediach.

Viki Gabor zachwyciła na scenie podczas Film Song Festival Bydgoszcz

11 stycznia wieczór z filmowymi przebojami podczas Film Song Festival Bydgoszcz poprowadziła Grażyna Torbicka. Widzowie usłyszeli utwory, które nagrodzono Oscarem i na zawsze zapisały się w historii kina. Do udziału w wydarzeniu zaproszono brytyjską gwiazdę popu Caluma Scotta. Mogliśmy podziwiać także występ Natalii Kukulskiej, Grzegorza Turnaua czy Anny Marii Jopek. Reprezentantką młodego pokolenia była 18-letnia Viki Gabor, która w duecie z Michałem Rudasiem zaśpiewała piosenkę "Jai ho" z filmu "Slumdog. Milioner z ulicy", którą wyróżniono Oscarem w 2009 roku. Wokalistka na tę okazję wybrała czarną spódnicę za kolano z dużą ilością łańcuchowych pasków. Do tego założyła luźną sportową bluzę z widocznym logo i brązowe botki z odkrytymi palcami. Całość kreacji uzupełniła sporą ilością srebrnej biżuterii. Gabor tego wieczoru zdecydowała się także na charakterystyczny dla siebie mocny makijaż. Jak poradziła sobie na scenie? Widać, że zwycięstwo podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior w 2019 roku było w pełni zasłużone.

Viki Gabor przejmuje się zamieszaniem wokół własnej osoby? Tak to skwitowała

Ostatnio w mediach było głośno na temat ślubu Viki Gabor. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wokalistka została zapytana o zamieszanie wokół jej osoby. Przyznała, że skupia się przede wszystkim na pracy i nie traci energii na to, co dzieje się wokół. - Ja totalnie nie zwracam na to uwagi. Mam bardzo dużo pracy na głowie, bardzo dużo pracuję. Ja tego nie czytam - skwitowała. Więcej przeczytasz tutaj: W "Dzień dobry TVN" zapytali Viki Gabor o ślub. Ta nie gryzła się w język