Kamiński postawił na elegancką klasykę. Marika błyszczała. Gwiazdy na Paszportach Polityki

11 stycznia odbyło się wręczenie corocznych nagród kulturalnych Paszportów Polityki. Wcześniej nominowanych ogłoszono w siedmiu kategoriach - film, scena, książka, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna i kultura cyfrowa. Przyznane zostaną również nagrody specjalne: paszport cytelników i kreator kultury. Przybyłe na wydarzenie gwiazdy jak zwykle nie zawiodły.

Gwiazdy zachwyciły na Paszportach Polityki. Spójrzcie tylko na Marikę

Na czerwonym dywanie gwiazdy przyciągały spojrzenia nie tylko swoją obecnością, ale także odważnymi stylizacjami. Maciej Nowak zwrócił uwagę wszystkich różnokolorowym szalikiem, który zestawił z ciemną marynarką, białą koszulą oraz czerwonymi spodniami i dopasowanym czerwonym nakryciem głowy. Ralph Kamiński postawił na klasykę - czarny golf połączony z materiałowymi spodniami o tym samym kolorze sprawił, że prezentował się elegancko i minimalistycznie.

Michał Witkowski zdecydował się na ciemną marynarkę z fioletowymi wzorami, która dodała jego lookowi nieco ekstrawagancji. Wśród kobiet największe wrażenie zrobiła Marika. Piosenkarka wybrała srebrną, przyciągającą spojrzenia kreację, którą uzupełniła naturalnym makijażem. Stylizacja pozwoliła jej zabłysnąć, nie przytłaczając przy tym swojej osobowości scenicznej.

Paszporty Polityki są przyznawane od ponad 30 lat. Przez lata wydarzenie ewoluowało

Paszporty Polityki to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Gala wręczenia nagród odbywa się nieprzerwanie od 1993 roku i od ponad trzech dekad stanowi ważny punkt odniesienia dla środowisk artystycznych oraz twórców działających w różnych dziedzinach kultury. Inicjatorem nagrody jest tygodnik "Polityka", który od lat konsekwentnie wspiera i promuje rozwój współczesnej sztuki.

Z biegiem lat gala ewoluowała, dostosowując się do zmieniających się realiów kultury i mediów. Oprócz głównych Paszportów, podczas wydarzenia wręczany jest również tytuł Kreatora Kultury, przyznawany za całokształt twórczości, a także Paszport Czytelników, którego laureata wybierają odbiorcy "Polityki" w głosowaniu.

Przez ponad 30 lat istnienia Paszporty Polityki stały się symbolem jakości, niezależności i odwagi w docenianiu twórców. Dla wielu laureatek i laureatów nagroda ta była momentem przełomowym, otwierającym drzwi do dalszych sukcesów i umacniającym ich pozycję na kulturalnej mapie Polski.