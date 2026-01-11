Nie przestaje być głośno na temat nowego sezonu "Tańca z gwiazdami". Kolejna edycja programu wystartuje wiosną 2026 roku. W internecie aż roi się od spekulacji na temat składu uczestników, a widzowie z dużym zaangażowaniem próbują odgadnąć, kto tym razem zaprezentuje się na tanecznym parkiecie. Portal Kozaczek przekazał nowe wieści. Padły dwa nazwiska.

Nowe nazwiska w "Tańcu z gwiazdami". Kogo jeszcze zobaczymy na parkiecie?

Portal Kozaczek poinformował o kolejnym nazwisku, które ma pojawić się w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Według doniesień do programu dołączy Kacper Porębski. To influencer, znany pod pseudonimem Jasper, który zbudował rozpoznawalność w sieci, nagrywając filmiki o treści lifestylowej. Nie da się ukryć, że jego treści, pełne dystansu do samego siebie, przyciągnęły szerokie grono odbiorców. Porębski często dzieli się także bardziej dojrzałymi refleksjami, poruszając tematy związane z realiami dorosłości.

W gronie rzekomych uczestników show wymienia się również Kamila Nożyńskiego, znanego szerzej jako Saful. Artysta zdobył popularność jako członek zespołu Dixon37. Ma ma na koncie trzy albumy: "Lot na całe życie", "Oznz" oraz "KZK" - wszystkie nagrodzone złotą płytą. Nożyński z powodzeniem rozwija także karierę aktorską. Zadebiutował w głównej roli w serialu HBO "Ślepnąc od świateł", a później wystąpił m.in. w filmie "Raport z Auschwitz: oraz w produkcji "The Old Guard 2". Co sądzicie o nowych uczestnikach?

Mateusz Pawłowski szczerze o udziale w "Tańcu z gwiazdami". Tak podchodzi do nowego wyzwania

10 stycznia Mateusz Pawłowski pojawił się w "halo tu polsat". Aktor przyznał, że czuje presje, w związku z występem w "Tańcu z gwiazdami". - Jest w mojej głowie delikatna presja, żeby podołać, że tak powiem, temu, co osiągnęli moi bracia i mój serialowy tata - wyznał. Ma jednocześnie nadzieję, że pomimo wyzwania, jakim jest nauka kroków tanecznych, będzie to dla niego pozytywne doświadczenie. - Ale z drugiej strony podchodzę do tego jako doświadczenia, które na pewno bardzo dużo mi da i chciałbym to też w sobie przeżyć. Jak analizuję swoje życie, to wiem o tym, że ja i taniec nigdy nie byliśmy chodzący razem w parze, ale wydaje mi się, że dzięki temu programowi coś może się nowego we mnie otworzyć - skwitował.