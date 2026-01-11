Małgorzata Rozenek-Majdan odniosła się do spekulacji dotyczących jej ewentualnego udziału w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Choć nazwisko gwiazdy TVN regularnie pojawia się wśród typów widzów, sama zainteresowana ma jasne stanowisko, co do tego, czy będzie ją można zobaczyć na antenie popularnego show Polsatu.

Małgorzata Rozenek-Majdan o udziale w "Tańcu z gwiazdami" mówi wprost. Wszystko zależy od stacji

W niedawnej rozmowie z Plejadą Rozenek-Majdan nie ukrywała, że format bardzo jej się podoba, jednak kluczowe znaczenie ma dla niej stacja, w której program jest emitowany. Jak podkreśliła, jej udział byłby możliwy wyłącznie w określonych okolicznościach. - Najbardziej bym chciała, żeby ten program był w TVN-ie, bo bym wtedy nie odmawiała, tylko sama bym się zgłosiła - wyjaśniła.

Prezenterka od lat jest silnie związana z TVN-em i aktualnie intensywnie rozwija tam swoje projekty. Prowadzi "Królową przetrwania" oraz "Bez kompleksów". - Pracując w stacji TVN, mając dwa programy w ramówce, dwa na dużej antenie, zaczynamy pracować nad kolejnymi sezonami. Naturalnym jest, że nie jestem zaproszona do tego projektu, bo wszyscy wiemy, jaka by była odpowiedź, ale program jest naprawdę bardzo, bardzo dobry - przyznała gwiazda.

Małgorzata Rozenek-Majdan zwróciła uwagę fanów stylizacją. Podejrzawali udział w "Tańcu z gwiazdami"

8 stycznia na profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan w mediach społecznościowych pojawił się krótki filmik, który natychmiast przyciągnął uwagę fanów. Gwiazda zaprezentowała się w efektownej, krótkiej sukience w srebrnym kolorze, ozdobionej frędzlami. Na nagraniu widać, jak wraz z zespołem wychodzi z windy, emanując pewnością siebie.

Do wideo dołączyła krótki, ale intrygujący opis: "We did it. Efekty wkrótce", który tylko podsycił ciekawość obserwatorów. Pod postem szybko zaroiło się od komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów. Nie zabrakło też domysłów dotyczących możliwego związku nagrania ze znanym tanecznym show. "Mam nadzieje, że jest to do czołówki 'TzG'". "Wysyłałabym SMS-y jak zła" - pisali rozentuzjazmowani fani.