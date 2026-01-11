3 stycznia na antenę Telewizji Polskiej powrócił "The Voice Senior". W nowej edycji na fotelach jurorskich zasiedli: Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski. Premierowy odcinek śledziło ponad 1,5 mln widzów. 10 stycznia TVP wyemitowała kolejne dwa odcinki. W sieci szybko zaroiło się od komentarzy. Wygląda na to, że zmiany w składzie trenerskim nie wszystkim przypadły do gustu. Widzowie zwrócili również uwagę na zachowanie... Alicji Majewskiej.

"The Voice Senior". Jurorzy pod lupą widzów. "Poświęca za dużo czasu na gadanie"

Zmiany w składzie jurorskim zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Widzowie potrzebują trochę czasu, by się do nich przyzwyczaić. Na razie nie wszyscy są przekonani do Majki Jeżowskiej. "Niestety tym razem nie oglądam. Pani Jeżowska zbyt dużo czasu poświęca na gadanie", "Majka powinna ograniczyć swoje komentarze do minimum" - pisali. Są i tacy, którzy doceniają energię piosenkarki. "Majka jest autentyczna i prawdziwa", "Voice Senior z Majką jest po prostu przyjemniejszy", "Majka świetnie dobiera swoją drużynę, ma dobre ucho" - czytamy.

Niektórzy zwrócili również uwagę na ostatnie wybory Alicji Majewskiej. "Najbardziej wymagająca pani Majewska, aż do przesady. Mogła wybrać panią śpiewającą piosenkę Anny Jantar, niestety" - napisała jedna z internautek. Podobna uwaga pojawiła się również pod adresem pozostałych trenerów. Widzowie uważają, że wszyscy w tej edycji są bardzo wymagający, co mija się z ideą samego programu. "Tego się nie da oglądać. Trenerzy wszyscy do wymiany. Tu przychodzą ludzie, którzy lubią i chcą śpiewać, a wy jesteście od tego, aby im w tym pomóc, a wy tylko ciężko myślicie nie wiadomo o czym", "Trenerzy powinni być bardziej wyrozumiali" - pisali. Zgadzacie się z ich słowami?

"The Voice Senior" Widzowie rozpływają się nad uczestniczką. "Może dojść do finału"

Sporo emocji w ostatnim odcinku wzbudził występ Małgorzaty Piastowskiej. Uczestniczka zaśpiewała piosenkę "Bez Ciebie umieram". Wykonanie poruszyło zarówno widzów, jak i trenerów. "Pani śpiewała sercem, głową i głosem. Wspaniała dykcja, mądre, czytelne frazowanie, zrozumienie tekstu, czyściutko, pięknie! Gratuluję", "Wspaniały wokal, dykcja perfekcyjna, intonacja w punkt. Pierwszy damski głos w tej edycji, który może dojść do finału" - czytamy w komentarzach.