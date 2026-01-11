Jurorzy bezlitośni dla uczestniczki "Disco Star". Polały się łzy

Muzyka disco polo od ponad 30 lat cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Na początku lat zerowych zaczęła co prawda uchodzić za synonim kiczu, jednak od jakiegoś czasu przeżywa prawdziwy renesans. Najlepszym dowodem jest choćby kariera Zenka Martyniuka czy Skolima. Panowie zasiadają też w jury programu "Disco Star", w którym oceniają aspirujące gwiazdy gatunku. Ostatnio jurorzy nie mieli litości dla jednej z uczestniczek.

"Disco Star". Jurorzy surowo ocenili uczestniczkę. "Nie dawałaś rady"

Program "Disco Star" na początku stycznia zadebiutował w Polsacie. W jury zasiadają gwiazdy disco polo, którym udało się odnieść ogromny sukces - Magdalena Narożna, Skolim, Zenon Martyniuk i Marcin Miller. W drugim odcinku wystąpiła Klaudia Krzesińska, która posługuje się artystycznym pseudonimem "Bikini". Aspirująca piosenkarka zaśpiewała autorską kompozycję. Nie przypadła ona jednak do gustu jurorom, którzy byli dość surowi w swoich ocenach.

Boże jedyny... Potencjał masz, faktycznie coś tam gdzieś jest, tylko wiesz, te dolne partie, niestety, nie dawałaś rady. Chciałaś śpiewać za wszelką cenę, w ogóle nie w tonacji, jeżeli wiesz, o czym mówię

- stwierdził Marcin Miller. - Jeśli chodzi o mnie, to ja powiem, że piosenka jest bardzo fajna. Refren wpada w ucho, ale przede wszystkim miałaś źle dobraną tonację. Aranżacja troszkę przymulona, dodałbym lekkości - wtórował Zenek Martyniuk. Magdalena Narożna oraz Skolim również wcisnęli "czerwone gwiazdki", pozbawiając tym samym Klaudię szans na awans do kolejnego etapu.

"Disco Star". Na antenie polały się łzy. Wszystko przez jurorów

Uczestniczka nie kryła rozgoryczenia decyzją jurorów. W jej oczach pojawiły się nawet łzy, co nie umknęło uwadze Magdaleny Narożnej. - O matko, chyba się rozpłakała - przejęła się jurorka. - Najbardziej zabolało mnie, że zostałam potraktowana, jakbym w ogóle nie umiała śpiewać. To było krzywdzące. W ogóle cztery razy "nie" — to tak, jakbym, nie wiem... Widziałam ich spojrzenia, patrzyli na mnie z góry i od razu byli na nie - mówiła po występie Krzesińska.