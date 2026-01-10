Kolejna aktorka w nowym "Tańcu z gwiazdami". Informator wyjawił mocne nazwisko

Wraz z wiosenną ramówką Polsatu na antenę wraca "Taniec z gwiazdami", który jest jednym z ulubionych i najchętniej oglądanych formatów. Kogo zobaczymy w nowej edycji? Już wiadomo, że na parkiecie pojawi się Mateusz Pawłowski, czyli serialowy kacper z "Rodzinki.pl". 10 stycznia na stronie "halo tu polsat" wyjawiono z kolei, że w programie zobaczymy znaną aktorkę i reżyserkę Małgorzatę Potocką. Właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnej uczestniczce.

REKLAMA

Zobacz wideo Lidia Kazen zachwala TVN. Odpowiedziała na zarzuty widzów

"Taniec z gwiazdami". Znamy nazwisko kolejnej uczestniczki

Każda kolejna edycja "Tańca z gwiazdami" wywołuje ogromne emocje. Odkąd Edward Miszczak został dyrektorem programowym Polsatu format przeżywa swój renesans i jest jednym z najchętniej wybieranych w telewizji, o czym najlepiej świadczą wyniki oglądalności. Wygląda na to, że szef stacji jak zawsze stanął na wysokości zadania i ściga do "Tańca z gwiazdami" najpopularniejsze postacie polskiego show-biznesu. Informator Plotka z produkcji programu wyjawił, że w nowej edycji tanecznego show zobaczymy Magdalenę Boczarską. Spodziewaliście się aktorki w programie?

"Taniec z gwiazdami". Małgorzata Rozenek w programie? Fani mają pewne podejrzenia

Na początku stycznia w sieci pojawiło się na granie, na którym możemy zobaczyć Małgorzatę Rozenek w srebrnej sukience z frędzlami, co rozbudziło nadzieje fanów, którzy od lat marzą, aby zobaczyć celebrytkę w "Tańcu z gwiazdami". "Mam nadzieje, że jest to do czołówki 'Tzg'. Wysyłałabym SMS-y jak zła", ", "Czyżby 'Taniec z gwiazdami'"?, "'Taniec z gwiazdami' chyba" - spekulowali internauci. W opisie nagrania Małgorzata Rozenek pozostała jednak tajemnicza. We did it. Efekty wkrótce" - napisała. Rozenek już wcześniej wspominała w wywiadach, że gdyby program emitowany był przez stację TVN, z którą jest blisko związana, to byłaby pierwszą chętną do udziału. Więcej przeczytasz tutaj: Małgorzata Rozenek w "Tańcu z gwiazdami"? Fani już spekulują