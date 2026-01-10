Trwają intensywne poszukiwania Tomasza Ziemby, który wystąpił w popularnym programie "Kuchenne rewolucje". 35-latek jest ścigany dwoma listami gończymi i ma trafić do więzienia za popełnione przestępstwa. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie się ukrywa.

"Kuchenne rewolucje". Były uczestnik poszukiwany przez policję. Grozi mu więzienie

Jak informuje policja, "mężczyzna został skazany za przestępstwa określone w art. 286 par. 1 KK [oszustwo] oraz art. 225 par. 2 KK [utrudnianie kontroli inspekcji pracy], za co czeka go pobyt w więzieniu". Policjanci z Piekar Śląskich proszą o pomoc. "Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby poszukiwanej, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich lub z najbliższą jednostką Policji. Telefon kontaktowy: 47 85 322 00" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Choć szczegóły sprawy karnej nie zostały ujawnione, policja przypomina, że "kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu".

Tomasz Ziemba nie jest osobą anonimową. Jeszcze niedawno prowadził restaurację w Piekarach Śląskich, w której odbyły się "Kuchenne rewolucje" z Magdą Gessler. Według lokalnych mediów oraz portalu Ślązag, Ziemba pojawił się w programie w 2021 roku jako bohater czwartego odcinka 23. sezonu. Jego lokal borykał się z poważnymi problemami - brakowało wykwalifikowanego kucharza, a biznes chylił się ku upadkowi. Pomimo udziału w programie i rad Magdy Gessler, rewolucja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Podczas finałowej kolacji okazało się, że zespół nie dysponował odpowiednim sprzętem kuchennym, a po dziesięciu tygodniach restauracja była już zamknięta.

