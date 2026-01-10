Mateusz Pawłowski, znany widzom jako Kacperek z popularnego serialu TVP "Rodzinka.pl", dołączył właśnie do 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Informacja została najpierw potwierdzona przez serwis halotupolsat.pl, a następnie sam aktor odwiedził studio śniadaniówki Polsatu, gdzie opowiedział o nowym wyzwaniu.

Mateusz Pawłowski, czyli Kacperek z "Rodzinki.pl", wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". "Jest w głowie delikatna presja"

10 stycznia Mateusz Pawłowski zasiadł na kanapie "halo tu polsat". Aktor nie ukrywa, że już teraz czuje presję, by dorównać kolegom z planu "Rodzinki.pl", którzy mają już za sobą występ w tanecznym show. - Jest w mojej głowie delikatna presja, żeby podołać, że tak powiem, temu, co osiągnęli moi bracia i mój serialowy tata - powiedział. Pawłowski ma jednocześnie nadzieję, że pomimo wyzwania, jakim jest nauka kroków tanecznych, będzie to dla niego cenne doświadczenie. - Ale z drugiej strony podchodzę do tego jako doświadczenia, które na pewno bardzo dużo mi da i chciałbym to też w sobie przeżyć. Jak analizuję swoje życie, to wiem o tym, że ja i taniec nigdy nie byliśmy chodzący razem w parze, ale wydaje mi się, że dzięki temu programowi coś może się nowego we mnie otworzyć -przyznał.

Przypomnijmy, że Pawłowski nie jest pierwszym członkiem rodziny "Rodzinki.pl", który spróbuje swoich sił na tanecznym parkiecie. Wcześniej w programie występowali jego serialowi bracia, Adam Zdrójkowski i Maciej Musiał, a w ostatniej edycji furorę zrobił Tomasz Karolak, czyli serialowy tata Mateusza.

Mateusz Pawłowski o planach względem "Tańca z gwiazdami". Nagle wspomniał o Tomaszu Karolaku

W rozmowie z Maciejem Kurzajewskim aktor wyjawił także, jaką strategię przyjmie w programie na żywo. - Wydaje mi się, że na parkiecie będę starał się delikatnie improwizować, ale oczywiście to zależy, jak dużą możliwość będę miał. Oczywiście nie chcę iść tutaj w tak dużą kontrę, jak mój serialowy tata z niektórymi swoimi performensami, ale chcę po prostu samemu sobie postawić taki cel, żeby zobaczyć, czy potrafię w ogóle zrobić coś na jakimś poziomie - powiedział. - Lubię stawiać sobie wyzwania, które działają jak rodzaj drabiny, po której muszę się wspiąć, a dopiero wtedy naprawdę zobaczę, na co mnie stać - dodał.