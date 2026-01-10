Niespodziewanie ogłoszono kolejną uczestniczkę "Tańca z gwiazdami". To znana aktorka

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Polsat powoli odkrywa swoje karty. Wiadomo, że na parkiecie pojawi się Mateusz Pawłowski, czyli serialowy Kacper z "Rodzinki.pl". Sporo mówi się również o udziale Sebastiana Fabijańskiego i Pauliny Gałązki. 10 stycznia na stronie "halo tu polsat" potwierdzono udział kolejnej uczestniczki. Jest nią znana aktorka i reżyserka.

"Taniec z gwiazdami". Małgorzata Potocka wystąpi w nowej edycji show

Informacja o udziale Małgorzaty Potockiej rozgrzała polskie media do czerwoności. "To nazwisko, które od lat elektryzuje polską publiczność i nie wymaga długich przedstawień. Aktorka filmowa, serialowa i teatralna, a także ceniona reżyserka - Małgorzata Potocka to jedna z najbardziej wyrazistych i rozpoznawalnych artystek w kraju" - czytamy na stronie "halo tu polsat".

Potocka ma pojawić się w śniadaniówce 11 stycznia. W rozmowie z prowadzącymi opowie o emocjach, które towarzyszą jej przed wyjściem na parkiet i zdradzi, którego tańca obawia się najbardziej. Myślicie, że aktorka zdobędzie uznanie widzów? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

"Taniec z gwiazdami". Kto jeszcze ma wystąpić w nowej edycji?

Od kilku tygodni w sieci krążą plotki o potencjalnych uczestnikach i uczestniczkach nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Według serwisu Kozaczek.pl, Polsat jest w trakcie negocjacji z Beatą Ścibakówną i Heleną Englert. "Helena Englert obecnie jest na topie i mocno wyróżnia się wśród gwiazd młodego pokolenia. Jej mamy nikomu nie trzeba przedstawiać. Rywalizacja matki i córki na parkiecie jest mocnym pomysłem, który przyciągnąłby widzów. To coś, czego jeszcze w tym show nie było" - mówił informator portalu.

Fani bardzo pozytywnie zareagowali na informację o udziale Mateusza Pawłowskiego. Podobno aktor nie zastanawiał się długo nad propozycją wystąpienia w tanecznym show. "To nie były trudne rozmowy. Mateusz chciał wystąpić, zachęcony sukcesem Maćka Musiała, który odpadł tuż przed finałem, a także ciepłym przyjęciem przez publiczność jego serialowego ojca, granego przez Tomasza Karolaka" - przekazał informator Pudelka.