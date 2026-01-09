Agnieszka Kwiatkowska wzięła udział w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Niestety, ale w matrymonialnym show TVP nie udało się jej znaleźć drugiej połówki. Już po zakończeniu programu w rozmowie z magazynem "Rewia" przyznała, że żaden z jej kandydatów nie wykazywał większej inicjatywy i chęci poznania jej bliżej. - Bardzo chciałam ich poznać. Próbowałam to zrobić na różne sposoby, ale ostatecznie żaden z chłopaków nie odwzajemnił mi się tym samym - podkreśliła. Co dziś słychać u rolniczki? Niedawno zaskoczyła swoim fanów serią zdjęć w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

"Rolnik szuka żony". Pamiętacie Agnieszkę z 10. edycji? Tak teraz wygląda

Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony" jeszcze podczas finału przyznała, że ktoś wyjątkowy pojawił się w jej życiu. Nie zdradziła jednak, kim jest jej ukochany. 10. edycja show zakończyła się w 2023 roku, więc od czasu emisji minęły już dwa lata. Co dziś słychać u Agnieszki? W mediach społecznościowych opublikowała właśnie efekty czarno-białej sesji zdjęciowej i zachwyciła fanów. Na ujęciach ma czarne body, wzorzyste rajstopy i włosy w lekkim nieładzie. Minimalistyczna sesja eksponuje urodę rolniczki. Fani nie szczędzili jej komplementów. "Wow. Piękna!", "Cud natury" - czytamy. Fotografie, o którym mowa znajdziecie poniżej.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka spełniła marzenie z dzieciństwa

Agnieszka Kwiatkowska w trakcie udziału w programie "Rolnik szuka żony" zwróciła uwagę widzów wyjątkowym miejscem, w którym na co dzień żyje. Rolniczka mieszka we wsi Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim i gospodaruje na 17 hektarach ziemi, gdzie prowadzi stadninę koni, ośrodek jeździecki, hotel i restaurację. Uczestniczka show TVP już od najmłodszych lat marzyła o założeniu własnej hodowli koni i dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy spełniła to pragnienie. - Te zwierzęta są jej największą pasją, a wsparciem jest dla niej tata. Swojej determinacji zawdzięcza wszystko to, co ma obecnie - wspomniała w programie Marta Manowska. Więcej przeczytasz tutaj: Agnieszka z "Rolnika" mieszka na 17 ha. Padniecie, gdy zobaczycie, co tam ma