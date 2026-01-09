Adam Kraśko, znany widzom z pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony", po latach znów znalazł się w centrum zainteresowania. Tym razem głośno zrobiło się o nim za sprawą spektakularnej metamorfozy, która sprawiła, że dziś trudno go rozpoznać.

Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" nie do poznania. Schudł 52 kg i wrócił do telewizji

Uczestnik premierowego sezonu "Rolnik szuka żony" przeszedł ogromną przemianę. W 2025 roku poinformował w mediach społecznościowych, że schudł aż 52 kilogramy. Jak sam przyznał, była to zasługa całkowitej zmiany stylu życia, stosowania diety ketogenicznej oraz rehabilitacji po przebytym wypadku. Efekty tej pracy nad sobą są naprawdę imponujące. Odmienionego Adama Kraśkę widzowie mogli zauważyć już wcześniej w telewizji. Pojawił się gościnnie w serialu "Lombard. Życie pod zastaw", a w 2025 roku wystąpił również w programie "Randka w ciemno", gdzie ponownie postanowił spróbować szczęścia w miłości.

Dziś Adam Kraśko skupia się nie tylko na życiu prywatnym, ale również na działalności lokalnej. Mieszka w Pasiecznikach Dużych w województwie podlaskim, gdzie pełni funkcję sołtysa. Aktywnie angażuje się w życie swojej miejscowości - wspiera koło gospodyń wiejskich i chętnie bierze udział w wydarzeniach kulturalnych, takich jak wspólne kolędowanie. Jednocześnie nie rezygnuje z obecności w mediach, a udział w "Randce w ciemno" był kolejnym krokiem w poszukiwaniu uczucia. Aktualne zdjęcia Adama Kraśki zobaczycie w naszej galerii:

Adam Kraśko nie znalazł miłości w "Rolnik szuka żony" Jego kandydatka ułożyła sobie życie

Warto przypomnieć, że w pierwszej edycji "Rolnik szuka żony" Adam próbował stworzyć związek z Anną. Ich relacja jednak nie przetrwała, a decyzję o rozstaniu podjął sam rolnik. Jego kandydatka nie kryła wówczas rozczarowania. Dziś Adam Kraśko nadal jest singlem, natomiast Anna ułożyła sobie życie poza kamerami - wyszła za mąż i została mamą.