Ola Kot to popularna dziennikarka, która przez kilkanaście lat związana była z Radiem Eska. Większość z pewnością kojarzy ją w programem "Co się słucha", w którym pytała osoby na ulicy, co akurat leci na ich słuchawkach. Prowadziła również "ESKA on the Beach" czy "Miejską listę". Prezenterka rozpoczęła karierę w telewizji. 9 stycznia zadebiutowała w roli pogodynki w "Dzień dobry TVN". Tak zapowiedziała ją Paulina Krupińska.

Paulina Krupińska i Damian Michałowski poprowadzili 9 stycznia wydanie "Dzień dobry TVN". Ten dzień był wyjątkowy dla Oli Kot, która zadebiutowała w programie i sprawdzi się w roli prezenterki pogody. Gospodarze programu nie kryli zachwytu, zapowiadając jej wejście na antenę. - Gorący news. Otóż pozyskaliśmy fantastyczną kocicę do naszego programu. Ola Kot dołączyła do naszego zespołu. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Rzuciła radio, żeby pracować razem z nami. Kiedyś ten oto człowiek też przeszedł z radia do telewizji i zobaczcie jak dobrze skończył - mówiła zadowolona Krupińska, wskazując na Michałowskiego. - Ale my Olę rzucamy już na głęboki mróz. My sobie siedzimy w ciepełku, a Ola jest gdzieś, gdzie jest jakieś minus 500. Dzień dobry, Olu! Trzymamy kciuki i witamy cię serdecznie w naszej "dzieńdobrowej" drużynie. Życzymy ci powodzenia, dmuchamy i chuchamy w żagielki - dodał dziennikarz.

"Dzień dobry TVN". Ola Kot nie mogła spać przed debiutem w programie

Ola Kot przekazywała wieści pogodowe prosto z Wisły. Nie kryła, że debiut był dla niej stresujący. - Dziękuję za to bardzo miłe powitanie. Ja jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa, że dołączam do tej wspaniałej rodziny "Dzień dobry TVN". Paulina, Damian - jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję - mówiła dziennikarka. - Nie ukrywam, że jestem dzisiaj potwornie zestresowana. Nie mogłam w nocy spać, nie mogłam dziś rano nic zjeść. Cały czas myślałam o tej pogodzie, ale mam nadzieję, że wszystko się uda - stwierdziła z uśmiechem. Uważacie, że się sprawdziła?