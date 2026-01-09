Mateusz Pawłowski, znany widzom z serialu "Rodzinka.pl", dołączy do uczestników 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami". Informację tę potwierdziła telewizja Polsat. Młody aktor, który zdobył popularność dzięki roli Kacperka Boskiego, już niebawem spróbuje swoich sił na parkiecie i powalczy o Kryształową Kulę.

Zobacz wideo Kożuchowska o powrocie "Rodzinki.pl", Wieniawie i byciu mamą. "Nie cisnę"

"Taniec z gwiazdami". Mateusz Pawłowski powalczy o Kryształową Kulę!

Nowa edycja popularnego show Polsatu budzi coraz większe zainteresowanie. Organizatorzy stopniowo ujawniają nazwiska uczestników, którzy zmierzą się w tanecznych wyzwaniach. Wśród nich znalazł się m.in. Sebastian Fabijański, który już rozpoczął treningi z Julią Suryś. Teraz do tego grona dołącza Mateusz Pawłowski, co potwierdziły źródła w Polsacie. "Mateusz Pawłowski to kolejna gwiazda, która zatańczy w 18. edycji 'Tańca z gwiazdami' - dowiedział się "Fakt".

Warto przypomnieć, że wielu aktorów znanych z "Rodzinki.pl" już miało okazję zmierzyć się z tanecznym wyzwaniem na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W programie wystąpili m.in. Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, Agata Kulesza, Olga Kalicka, Adam Zdrójkowski, Maciej Musiał oraz Tomasz Karolak. Od pewnego czasu produkcja stara się również namówić do udziału Małgorzatę Kożuchowską. - Jeszcze brakuje Mateusza i Małgosi, i będziemy mogli zrobić specjalny odcinek w "Tańcu z gwiazdami" z "Rodzinką.pl" - stwierdził niedawno Adam Zdrójkowski w rozmowie z "Faktem".

"Taniec z gwiazdami". Kto jeszcze wystąpi w 18. edycji show?

Dodajmy, że uczestniczką najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" będzie także Paulina Gałązka. Informację o jej udziale w programie przekazało Plotkowi źródło z produkcji. Aktorka jest dobrze znana widzom z takich produkcji jak "Dziewczyny z Dubaju", "Furioza", "Diabeł" czy "Na twoim miejscu". Gałązka słynie także z wyczucia stylu, co regularnie podkreślają media - aktorka była nawet nominowana w plebiscycie Plotka Jupitery Roku w kategorii "Stylowa gwiazda roku". CZYTAJ TEŻ: Joanna Kulig wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Miała jeden warunek.