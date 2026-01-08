Pamiętacie Jessicę z "Rolnik szuka żony"? Teraz robi karierę na scenie

Jessica Miemiec była zdecydowanie jedną z najbardziej barwnych uczestniczek piątej edycji "Rolnik szuka żony". W programie wystąpiła jako jedna z kandydatek Krzysztofa. Choć nie udało jej się zdobyć serca rolnika, z pewnością zwróciła uwagę telewidzów. Jakiś czas temu wyznała, że nie żałuje udziału w randkowym show, ponieważ poznała wiele ciekawych ludzi. Jessica nie daje o sobie zapomnieć. Wystąpiła też m.in. w "Grach małżeńskich". Teraz postanowiła... nagrać piosenkę.

Jessica Miemiec z "Rolnik szuka żony" nagrała piosenkę. Śpiewa o tym, że jest "zimna jak lód"

Jessica Miemiec postanowiła spróbować swoich sił w muzyce. Na platformie YouTube pojawiła się jej piosenka. "Zimna jak lód" to utwór, który zdecydowanie zaskoczył fanów. Dołączyła również dynamiczny teledysk z sobą w roli głównej. "Kiedy serce zamarza, nawet najgłośniejsze słowa nie potrafią go ogrzać. Zimna jak lód to historia o dystansie, który rodzi się z rozczarowania, o uczuciach, które przestają mieć siłę… i o chwili, w której zaczynasz rozumieć, że czasem lepiej odejść, niż walczyć o coś, co już dawno pękło. To nie jest piosenka o braku emocji. To piosenka o emocjach, które przestały mieć komu ufać" - czytamy w opisie.

O swojej początkującej karierze muzycznej Jessica opowiedziała w rozmowie ze Światem Gwiazd. "Będę na pewno rozwijać się w świecie muzyki, brać lekcje śpiewu. Planuję rozwijać karierę. Niedługo będę nagrywać kolejny utwór z teledyskiem. Moje marzenie to wydać płytę, zagrać na scenie, ale też robię to jako rozwój osobisty dla siebie" - podkreśliła. Słuchaliście już?

Jessica Miemiec nie boi się wyzwań. Nie każdy pamięta, gdzie wystąpiła

Mimo że Jessica Miemiec nieczęsto pojawia się w polskim show-biznesie, dotychczas nie stroniła od programów telewizyjnych. Uczestniczka "Rolnika..." wielokrotnie pokazała, że nie boi się kontrowersyjnych wyzwań. Bohaterka randkowego show kilka lat temu wystąpiła w "Magii nagości". W wywiadzie z Party.pl przyznała, że czuła się bardzo komfortowo. "Była bardzo swobodna atmosfera i normalnie się rozebrałam, nie było problemu. Troszkę się stresowałam, ale była taka luźna atmosfera, że nie było naprawdę czym się stresować" - zdradziła. Jessice udało się dojść do finału, ale nie znalazła tam miłości. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Wyciekło zdjęcie ze ślubu Krzysztofa. Jessica komentuje