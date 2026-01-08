Czas między świętami i początkiem wiosny to w telewizji moment, kiedy niewiele się dzieje. Dopiero w nowym sezonie na antenę wracają ulubione przez widzów programy i pojawiają się nowe formaty, które mają przyciągnąć przed ekrany także świeżą publiczność. Stacja TVN tym razem zaskoczyła i zapowiedziała nowy serial "Młode gliny", który pojawi się na antenie jeszcze przed startem wiosennej ramówki. Kogo zobaczymy w obsadzie?

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni o współpracach z największymi gwiazdami. "Nas też zapraszają"

Stacja TVN zapowiedziała premierę nowego serialu. Na antenie już w lutym

Jak informuje grupa Warner Bros. Discovery, "Młode gliny" to serial codzienny, który będzie skupiał się na pracy funkcjonariuszy policji, którzy dopiero zaczynają swoją służbę. "Fabuła produkcji opowiada o policjantach z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi" - czytamy w notce prasowej. W głównych rolach zobaczymy Lesława Żurka i Jerzego Bończaka, ale do produkcji zaangażowano także inne znane i popularne gwiazdy. Lesław Żurek oraz Jerzy Bończak pojawili się ostatnio w "Dzień dobry TVN" i wyjawili kilka szczegółów na temat nowej produkcji. Jak się okazuje, fabuła oparta jest na realnych śledztwach.

Te przypadki, o których opowiada serial, zdarzyły się naprawdę

- podkreślił Bończak. Kim są główni bohaterowie?

Kogo zobaczymy w nowym serialu TVN serialu "Młode gliny"? Oprócz Żurka i Bończaka także popularne aktorki

Lesław Żurek w serialu "Młode gliny" wciela się w rolę policjanta Łukasza Matuszczaka, bezwzględnego służbistę, który nie ma empatii wobec bandytów, a także nie szanuje swoich współpracowników. "Nie lubi policjantów – traktuje ich jak zło konieczne" - czytamy. Matuszczak wychowuje także córkę, która jest jego oczkiem w głowie. Jerzy Bończak zagra w "Młodych glinach" Tadeusza Deca, który jest ojcem naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej, a sam jest emerytowanym komendantem. Mężczyzna jest wdowcem, który bardzo przeżył śmierć ukochanej żony. Będzie mu bardzo zależało, aby jego syn także przeżył wielką miłość. Kogo jeszcze zobaczymy w obsadzie? W nowym codziennym serialu TVN pojawią się m.in. Anna Dereszowska, Zofia Zborowska-Wrona i Aleksandra Domańska. Będziecie oglądać?