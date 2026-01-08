Zmiany w rankingu stacji w 2025 roku. Republika przed TVP2. Kto liderem?

Rok 2025 przyniósł istotne przetasowania na polskim rynku telewizyjnym. Z danych Nielsen Audience Measurement wynika, że liderem oglądalności w grupie wszystkich widzów został Polsat, który zwyciężył również w szerokiej grupie komercyjnej 16-59. Z kolei TVN utrzymał pozycję lidera w grupie 20-54. Minione miesiące potwierdziły też symboliczny koniec tzw. "top 4" - na czwarte miejsce w rankingu awansowała bowiem Republika, wyprzedzając TVP2.

Polsat zwycięzcą 2025 roku w telewizji. TV Republika rozbiła "wielką czwórkę"

Polsat zakończył 2025 rok z udziałem w rynku na poziomie 6,98 proc. w grupie wszystkich widzów. Oznacza to wzrost o 3,56 proc. rok do roku, co pozwoliło stacji wyprzedzić konkurencję. - Wygrana w 2025 roku, w tym wśród młodych widzów, to dla nas ogromny powód do satysfakcji. Naszym celem jest tworzenie telewizji, która angażuje wszystkich widzów - od młodych po dojrzałych. Wyniki oglądalności pokazują, że strategia Polsatu działa - skomentował Piotr Żak, prezes Grupy Polsat Plus.

Na drugim miejscu uplasowała się TVP1 z wynikiem 6,8 proc., co oznacza spadek względem 2024 roku, gdy Jedynka była liderem z udziałem 7,26 proc. Trzecia pozycja przypadła TVN-owi, który zanotował niewielki spadek - z 6,41 proc. do 6,31 proc. Największym zaskoczeniem zestawienia okazał się natomiast awans Republiki na czwarte miejsce. Kanał informacyjny zanotował spektakularny wzrost udziału - aż o 58,6 proc., osiągając poziom 6,06 proc.

Telewizja Republika wyprzedziła TVP2 w 2025 roku. Spora zmiana w rankingu oglądalności

Istotnym impulsem do wzrostu była obecność stacji w naziemnej telewizji cyfrowej - w połowie 2024 roku Republika rozpoczęła nadawanie na ósmym multipleksie, znacząco zwiększając swój zasięg. W okresie wakacyjnym 2025 roku kanał był nawet liderem oglądalności wśród wszystkich stacji, choć jesienią ustąpił miejsca dużym antenom, które wprowadziły nowe ramówki z premierowymi produkcjami. Dzięki temu Republika wyprzedziła TVP2, która spadła z czwartego na piąte miejsce. Dwójka zakończyła rok z udziałem 5,79 proc., wobec 6,22 proc. rok wcześniej. Szóstą lokatę zajął TVN24 (5,16 proc., spadek o 14,56 proc.), a kolejne miejsca przypadły mniejszym kanałom naziemnym: TV Puls, TVN7 i TV4. Pierwszą dziesiątkę zamknęła stacja TTV.

W szerokiej grupie komercyjnej 16-59 również zwyciężył Polsat, który zwiększył swój udział z 7,14 proc. do 7,56 proc. Drugie miejsce zajął TVN (7,41 proc., spadek o 1,06 proc.). Dalej znalazły się TVP1 (4,8 proc.) oraz TVP2 (4,43 proc.).