Program "Żona dla Polaka" opiera się na podobnym formacie co "Rolnik szuka żony". Kandydatki miały okazję zawitać do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogły poznać uczestników show. Pierwszy sezon okazał się sukcesem, choć żadna z relacji nie przetrwała. Za nami premierowy odcinek drugiego sezonu. Tym razem akcja przenosi się do Kanady - a dokładniej do Toronto. Wśród bohaterów pojawiła się pierwsza w historii programu kobieta - jest nią Dorota, która nie kryje zamiłowania do luksusu. Kiedyś uczestniczka wyglądała inaczej. Można się zdziwić.

"Żona dla Polaka". Tak kiedyś wyglądała Dorota

Dorota od dwóch dekad mieszka w Kanadzie, gdzie poznała swojego męża - o 12 lat starszego Marka. Para doczekała się dwóch synów. Niestety, niespodziewanie mężczyzna zmarł. Uczestnika chce w programie poznać miłość. Kandydaci będą mieli okazję zamieszkać w luksusowej willi Doroty. - Przez wiele lat ja i mój mąż prowadziliśmy biznes w branży kosmetycznej. Kilka lat temu straciłam swojego męża. Moje życie do tamtej pory było cały czas skupione wokół pracy i dzieci. Teraz troszeczkę bardziej postanowiłam wziąć "life easy", skupić się na sobie i dałam sobie szansę znalezienia miłości - mogliśmy usłyszeć od uczestniczki.

Widać, że Dorota dba o wygląd. Zachwyca widzów sportową sylwetką i modnymi stylizacjami. Jak wyglądała kiedyś? Uczestniczka nie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale na jej Instagramie możemy zobaczyć stare zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć Dorotę sprzed lat.

"Żona dla Polaka". Tak widzowie zareagowali na pierwszy odcinek

W drugim sezonie "Żona dla Polaka" uczestnikami są: Dorota, Matt, Wojciech i Maciej. W pierwszym odcinku mogliśmy lepiej ich poznać, a także poznaliśmy kandydatów, których wybrali. Jak widzowie zareagowali na pierwszy odcinek show? Część jest pod wrażeniem i trzyma kciuki za powodzenie uczestników w szukaniu drugiej połówki. Inni zaś nie patrzą aż tak optymistycznie i nie wróżą uczestnikom happy endu. "Fajny program. Będzie ciekawie", "Powodzenia dla wszystkich!", "Super wyszło", "Zapowiada się ciekawie" - pisali, ale czytamy też: "Poprzednia edycja była koszmarna", "Mam nadzieję że w Toronto będzie fajniej, niż w Chicago" - pisali internauci w mediach społecznościowych programu.