"Taniec z gwiazdami" to show, który od lat widzowie śledzą z zapartym tchem i dużym zainteresowaniem. Jak wiadomo, wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja. Zaplanowana jest na wiosnę 2026 roku. W sieci pojawiło się wiele spekulacji na temat uczestników. Fani zastanawiają się, kogo zobaczą wkrótce na parkiecie. Teraz na jaw wyszło kolejne nazwisko. Jak przekazał Pudelek, Sebastian Fabijański zatańczy w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Według portalu, jego taneczną partnerką będzie Julia Suryś.

To już pewne. Sebastian Fabijański zatańczy w "Tańcu z gwiazdami"

O udziale Sebastiana Fabijańskiego w "Tańcu z gwiazdami" mówiło się przez długi czas. Według doniesień Pudelka, aktor miał sprawdzić się na parkiecie już podczas poprzedniej edycji. Ostatecznie jednak się wycofał. "Było blisko podpisania umowy, bo byli już dogadani z programem na przeróżne warunki. Ale w związku z tym, że zagrał dużą rolę w nowym filmie Macieja Kawulskiego, który będzie miał premierę w przyszłym roku, to uznał po konsultacjach, że to nie jest dobry pomysł, żeby brał w tym udział. To by generowało zbyt dużo 'plotkarskiego kontentu', czego Sebastian nie chciał" - przekazał informator portalu. Teraz jednak Fabijański znalazł czas na udział w programie tanecznym. Na parkiecie sprawdzi się z Julią Suryś. Tancerka miała zostać partnerką Michała Czerneckiego w 17. edycji, jednak aktor musiał zrezygnować z uwagi na problemy zdrowotne. Czekacie na nową edycję?

"Taniec z gwiazdami". Kogo zobaczymy w nowej edycji? Plotki nie ustają

Od jakiegoś czasu pojawiają się informacje na temat gwiazd, które rzekomo mają wystąpić w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Według portalu Kozaczek.pl, Polsat jest w trakcie negocjacji z Beatą Ścibakówną i Heleną Englert. "Helena Englert obecnie jest na topie i mocno wyróżnia się wśród gwiazd młodego pokolenia. Jej mamy nikomu nie trzeba przedstawiać. Rywalizacja matki i córki na parkiecie jest mocnym pomysłem, który przyciągnąłby widzów. To coś, czego jeszcze w tym show nie było" - przekazuje informator serwisu. Pojawiło się też nazwisko Mateusza Pawłowskiego. Informacje przekazał Pudelek. "To nie były trudne rozmowy. Mateusz chciał wystąpić, zachęcony sukcesem Maćka Musiała, który odpadł tuż przed finałem, a także ciepłym przyjęciem przez publiczność jego serialowego ojca, granego przez Tomasza Karolaka" - czytamy. Kogo chcielibyście zobaczyć na parkiecie?