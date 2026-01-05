Waldemar Gilas pojawił się w jubileuszowej, dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" i niemal od razu wzbudził emocje. Charyzmatyczny uczestnik randkowego show nie krył, że lubi drogie auta i podróże, a po radę chętnie szedł do rodziców. Ostatecznie bohater postanowił, że nawiąże relację z Ewą, by ostatecznie się z nią rozstać i związać się z Dorotą. Teraz Waldemar zdecydował się na odważne wyznanie.

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

"Rolnik szuka żony". Zaskakujące wyznanie Waldemara. O tym nie mówił wcześniej

Waldemar ostatecznie postanowił, że to z Ewą chce budować przyszłość, rezygnując z dalszej znajomości z Dorotą. Szybko jednak wyszło na jaw, że rolnik i kandydatka nie stworzą szczęśliwej relacji. To sprawiło, że uczestnik programu postanowił związać się z Dorotą i dziś para wychowuje wspólnie córkę, Marcelinę. Okazuje się, że Waldemar do dziś nie może sobie wybaczyć błędów, które popełnił przed kamerami. Opisał sprawę w ramach akcji pytań i odpowiedzi, którą zorganizował na Instagramie. Jeden z fanów zapytał, czy zmieniłby coś w swoim występie w "Rolnik szuka żony". "Na pewno nie dałbym się wkręcić w telefon na wizji. Ograniczyłbym też zaufanie do niektórych osób, którym od początku je okazałem, a wyszło jak zawsze" - przyznał.

Najważniejsze, co bym zmienił, to od razu budowałbym relację z Dorotą. Bez ulegania chwilowym emocjom i błędnym wyborom. Więcej rozmawiałbym też z dziewczynami wtedy, gdy nie było już kamer wieczorami. Myślę, że wtedy podjąłbym właściwą decyzję od samego początku

- stwierdził Waldemar.

"Rolnik szuka żony". Krzysztof jest szczęśliwie zakochany. Pokazał kadr z ukochaną

Krzysztof Skorulski pojawił się w 12. edycji programu, ale nie udało mu się znaleźć ta miłości. W finale wyjawił jednak, że kogoś poznał. Później przyznał w "Pytaniu na śniadanie", że ma partnerkę, z którą spotyka się od września. "Poznałem partnerkę dzięki programowi. Ona obejrzała moją wizytówkę, coś tam skomentowała, to mnie ujęło i napisałem do niej. (...) To już było, jak nagrania się skończyły. (...) Troszeczkę pisaliśmy i tak, jesteśmy razem już" - przekazał. Ze niedawnych zdjęć wynikało, że jego ukochana ma na imię Magdalena.