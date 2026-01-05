Wpis Tomasza Sakiewicza zamieszony po pojmaniu Nicolasa Maduro i jego żony, odbił się w sieci szerokim echem. "Assad, Maduro… Tusk?" - napisał polityk na platformie X. Nie on jeden pokusił się o takie słowa. Podobny post pojawił się również na profilu Mariusza Kamińskiego. Na komentarz Donalda Tuska politycy nie musieli długo czekać. "Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia 'dyktatury Tuska'. Niżej upaść nie można" - skwitował premier. Teraz temat został poruszony w programie "Kropka nad i". Monika Olejnik postanowiła poprosić o komentarz obecną w studiu Joannę Senyszyn. Ta nie przebierała w słowach.

Zobacz wideo Senyszyn przedstawiiła definicję "Kaczyzmu"

Joanna Senyszyn nie wytrzymała po pytaniu Moniki Olejnik. "Taki wpis nie powinien się pojawić"

- To są skandaliczne wpisy, które świadczą o takim szalonym rozbestwieniu PiS-u, także konfederacji. (...) Wszyscy oni widzą już siebie za dwa lata w grupie rządzącej - zaczęła Joanna Senyszyn. Po chwili przerwała jej Monika Olejnik. - Ale to jest coś innego. Można się widzieć w grupie rządzącej, ale przyrównywać Donalda Tuska, tak jak to zrobił naczelny redaktor TV Republika, Tomasz Sakiewicz: "Assad, Maduro… Tusk?". Czyli porównują Donalda Tuska do dyktatorów i być może namawiają, tak jak to napisał Roman Giertych, do międzynarodowej interwencji - tłumaczyła. - Myślę, że aż tak głupi nie są, żeby to jasno powiedzieć - wypaliła Senyszyn. - Głupi nie są, bo Sakiewicz zrobił znak zapytania, nie postawił kropki - odparła jej prowadząca. Senyszyn nie kryła oburzenia słowami posła. - Taki wpis nie powinien pewnie się pojawić po prostu. Natomiast ja nie wiem, czy warto dodawać tej grupie właśnie takiego honoru, żeby jeszcze podawać ich do sądu, dlatego że polskie społeczeństwo wyrobi sobie zdanie własne na ten temat - skwitowała.

Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury? Tak odpowiedział Sakiewiczowi

W programie Olejnik wspominała o reakcji Romana Giertycha. Minister w odpowiedzi na post Sakiewicza zamieścił krótki, ale dosadny wpis. "Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnie podżegania do wojny" - napisał na platformie X. Następnie poinformował, że składa na Sakiewicza zawiadomienie do Prokuratora Generalnego. "Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć" - stwierdził.