Spektakularna przemiana Damiana ze "ŚOPW". Nie przypomina siebie z programu

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" pomaga uczestnikom nie tylko w znalezieniu drugiej połówki, ale także w zdobyciu popularności w sieci. Można zaryzykować stwierdzenie, że na tym drugim polu sprawdza się nawet lepiej. Bohaterowie miłosnego show często zyskują bowiem status celebrytów i rozwijają kariery influencerów. Do tego grona zalicza się choćby Damian Włodarczyk z dziesiątej edycji programu. Programowy mąż Agnieszki pochwalił się ostatnio w mediach społecznościowych spektakularną metamorfozą.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znowu morsuje. Pokazała efekty diety

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Damian zaskoczył przemianą

Początkowo wydawało się, że małżeństwo Damiana i Agnieszki przetrwa próbę czasu. W finale dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uczestnicy zapewniali bowiem, że chcą rozwijać swoją relację. Niedługo po emisji ostatniego odcinka okazało się jednak, że ich związek należy do przeszłości. Bohaterowie matrymonialnego eksperymentu zamiast miłości zyskali jednak ogólnopolską rozpoznawalność i zasięgi w mediach społecznościowych. Damianowi udało się zgromadzić na Instagramie ponad 25 tysięcy obserwujących. To właśnie tam pochwalił się spektakularną metamorfozą. Na najnowszych kadrach Włodarczyka możemy zauważyć, że udało mu się sporo schudnąć. Zdjęcia odmienionego Damiana znajdziecie w naszej galerii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka pochwaliła się efektami metamorfozy

Nie tylko Damian po zakończeniu programu postanowił odmienić swój wygląd. Wcześniej spektakularną metamorfozą pochwaliła się jego programowa żona - Agnieszka. Uczestniczka pochwaliła się smuklejszą sylwetką w mediach społecznościowych. "Przez ostatnie kilka miesięcy schudłam 15 kilogramów stosując zasadę MŻ - mniej żreć. Nie miałam żadnego planu, dietetyka, rozpisanych ćwiczeń ani osoby, która była mnie prowadziła" - napisała na Instagramie. Bohaterka matrymonialnego show nie poprzestała jednak na odchudzaniu. Pod koniec października pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie zaprezentowała światu nową fryzurę - na jej głowie niedawno zagościł miodowy blond.