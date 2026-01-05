"Polskiego hydraulika" znała cała Europa. Dziś spełnia się jako model plus size

Piotr Adamski zdobył popularność jako "polski hydraulik" dzięki zdjęciu, które zostało opublikowane przez Polską Organizację Turystyczną w 2005 roku. Na fotografii pozował z francuskim kluczem, co przyciągnęło uwagę wielu mediów, a sam Adamski stał się obiektem zainteresowania. 5 stycznia Adamski pojawił się w programie "Dzień dobry TVN".

Piotr Adamski został zapamiętany jako "polski hydraulik". Jak dziś wygląda?

W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim Piotr Adamski został zapytany, jak bardzo ciążył mu wizerunek "polskiego hydraulika". Okazało się, że nigdy nie miał z tym większych problemów. - Nigdy mi to nie ciążyło. W modelingu czasem było jedynie zaszufladkowanie, do jakiejś produkcji za bardzo nie pasowałem, bo byłem zbyt kojarzony z tą konkretną kampanią - przyznał.

Dziś Piotr cały czas pracuje w branży modowej. Obecnie jest modelem plus size. Oprócz tego rozwija zupełnie nową działalność - po częściowym porzuceniu kariery w finansach, otworzył tzw. "head spa", czyli spa dla głowy. - Chodzi o dobrą pielęgnację skóry głowy, włosów. To się wywodzi z Japonii. Muszę przyznać, że gdy się położę, to nie wykorzystuję tego relaksu, bo mija pięć-siedem minut i zasypiam... Jest to problem, bo nie można ze mną filmików reklamowych zrobić, bo w dodatku chrapię - żartował.

Adamski został również zapytany o to, czy nie rozważał wykorzystania swojej popularności i zostania influencerem, co jest dziś popularne. - To nie moja droga, nie mam czegoś takiego, że lubię wszystko wrzucać do sieci. Nie czuję tego - odpowiedział stanowczo. Aktualne zdjęcia Piotra Adamskiego zobaczycie w naszej galerii:

Piotr Adamski porzucił modeling na rzecz finansów i własnego biznesu

Choć Piotr Adamski początkowo zajmował się wyłącznie modelingiem, szybko zdał sobie sprawę, że nie chce związać z tym swojej przyszłości. Choć modeling sprawiał mu przyjemność, obawiał się, że może być to zbyt ryzykowne. - Modeling jest fajny, ale jest też mocno ryzykowny. Cokolwiek się stanie, wypadek, złamana ręka, przewrócę się, rozetnę twarz, to w tym momencie nie mam nic. A jeśli nie mam doświadczenia w innej pracy i co? Zaczynam od zera? Bardzo lubię modeling, ale to miał być etap przejściowy. Taki był plan - mówił w wywiadzie z natemat.pl w 2019 roku. Z tego powodu postanowił poszukać nowych możliwości i zaczął rozwijać się w dziedzinie finansów, a następnie otworzył własny biznes.