"Taniec z gwiazdami" to program, który od lat widzowie śledzą z zapartym tchem i wielkim zainteresowaniem. Miniona i jednocześnie jubileuszowa edycja zapewniła nam sporą dawkę emocji. Przypominamy, że oczy niemalże wszystkich skupione były na Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu, którzy mimo dobrych not odpali na chwilę przed wielkim finałem i opuścili parkiet w atmosferze skandalu. Jak będzie tym razem? Wiadomo, że format powróci z nową odsłoną już na wiosnę 2026 roku.

Spekulacje o tym, kto może wystąpić w nowej edycji tanecznego show, pojawiają się już od jakiegoś czasu. Według najnowszych doniesień w grę wchodzą trzy nazwiska. Portal Kozaczek.pl dotarł do informacji, które mogą być niemałym zaskoczeniem. Jak się okazuje, stacja Polsat ma być w trakcie negocjacji z Beatą Ścibakówną i Heleną Englert. "Helena Englert obecnie jest na topie i mocno wyróżnia się wśród gwiazd młodego pokolenia. Jej mamy nikomu nie trzeba przedstawiać. Rywalizacja matki i córki na parkiecie jest mocnym pomysłem, który przyciągnąłby widzów. To coś, czego jeszcze w tym show nie było" - przekazuje informator serwisu.

Trzecią osobą, która ma się pojawić w programie, jest Mateusz Pawłowski z "Rodzinki.pl". Te doniesienia przekazuje z kolei serwis Pudelek. "To nie były trudne rozmowy. Mateusz chciał wystąpić, zachęcony sukcesem Maćka Musiała, który odpadł tuż przed finałem, a także ciepłym przyjęciem przez publiczność jego serialowego ojca, granego przez Tomasza Karolaka. Ten, mimo niskich ocen jury, zajął wysokie miejsce. Mateusz liczy, że sympatia widzów zdobyta dzięki "Rodzince.pl" pozwoli mu zagrzać miejsce w programie na dłużej" - zdradza informator portalu. Dodajmy, że w "Tańcu z gwiazdami" wystąpiło już sporo gwiazd z tego serialu. Oprócz Macieja Musiała i Tomasza Karolaka na parkiecie oglądaliśmy również: Olgę Kalicką, Julię Wieniawę, Adama Zdrójkowskiego czy Wiktorię Gąsiewską.

Pojawiają się też informację, jakoby w najnowszej edycji miał wziąć udział Sebastian Fabijański. Aktor był obecny na finale ostatniego sezonu. Oprócz tego niedawno w sieci pojawił się też teledysk do utworu "Dynamit", w którym towarzyszy mu znana z programu tancerka Izabela Skierska. Wiadomo natomiast, że w najnowszej odsłonie nie wystąpią Agnieszka Kaczorowska i Janja Lesar. ZOBACZ TEŻ: Janja Lesar nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Wszystko przez... Katarzynę Zillmann!