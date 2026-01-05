"Żona dla Polaka" to randkowy show Telewizji Polskiej. Trzeba przyznać, że założenie formatu jest bardzo podobne do tego z programu "Rolnik szuka żony", który pokochali widzowie. Tym razem uczestnicy mieszkają za granicą, ale tak samo otrzymują listy od kandydatek lub kandydatów, następnie zapraszają ich do siebie i chodzą na randki. Pierwsza edycja odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem druga zadebiutowała na antenie TVP w niedzielę 4 stycznia. Odbywa się ona w Kanadzie, a głównymi bohaterami są: Dorota, Matt, Wojciech i Maciej. Czy uda im się znaleźć drugą połówkę? Widzowie zaraz po emisji wydali werdykt.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz ocenia zmiany w TVP i wspomina Kurskich. "Masakra"

"Żona dla Polaka". Pierwszy odcinek już podzielił widzów. Jedni się zachwycają, inni mniej

Już pierwszy odcinek formatu pokazał, że ta edycja może być zdecydowanie bardziej emocjonująca, a przede wszystkim dynamiczna. Widać to po bohaterach, ich oczekiwaniach, a także ich podejściu do życia i składanych deklaracji. Dodajmy, że w poprzednim sezonie nie utworzyła się bowiem żadna para. W tym może być jednak inaczej. Dorota dała szansę czterem mężczyznom i zaprosiła do siebie: Dawida, Pawła, Piotra i Marcina. Matt wybrał: Kasię, Ewę, Alicję i Kasię. Wojtek poprosił o przyjazd: Magdę, Pamelę, Kasię i Justynę. A zaproszenie od Macieja otrzymały: Iwonę, Magdę, Anię, Andżelikę i Wioletę.

Widzowie oczywiście nie zostali obojętni wobec premiery drugiego sezonu "Żony dla Polaka". Niedługo po odcinku w mediach społecznych publicznego nadawcy pojawiła się lawina komentarzy i masa spostrzeżeń. Część widzów jest pod wrażeniem i szczerze trzyma kciuki za powodzenie uczestników. Inni zaś nie patrzą aż tak optymistycznie i nie wróżą szczęśliwego happy endu na koniec. "Fajny program. Będzie ciekawie", "Powodzenia dla wszystkich!", "Super wyszło", "Zapowiada się ciekawie" - pisali, ale czytamy też: "Poprzednia edycja była koszmarna", "Mam nadzieję że w Toronto będzie fajniej, niż w Chicago". A wy co myślicie o pierwszym odcinku? Dajcie znać w naszej sondzie!

"Żona dla Polaka". Drugi sezon z nowymi regułami. Co się zmieni?

Drugi sezon randkowego show różni się od pierwszego. Tym razem prowadzący Kacper Kuszewski ma być obecny w każdym odcinku i na wszystkich etapach znajomości uczestników. Program przeniósł się też z Chicago do Toronto. Pojawiła się też pierwsza uczestniczka. Oprócz tego format doczeka się też dodatkowego cyklu "Żona dla Polaka EXTRA", który pojawiać się będzie na platformie streamingowej. No i według założeń ma też dostarczyć nam więcej emocji. Czy tak faktycznie się stanie? O tym zapewne przekonamy się już niebawem. Premierowe odcinki żony są emitowane w każdą niedzielę o 21.25 na TVP1.