Polski rynek telewizyjny od lat pozostaje areną nieustannej walki o widza. Stacje prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej dopracowanych ramówek, nad którymi pracują całe zespoły specjalistów od strategii programowej. Każda decyzja ma znaczenie, bo w świecie mediów nawet niewielkie różnice w oglądalności mogą przesądzić o pozycji na rynku.
Pod koniec 2025 roku rywalizacja o widza szczególnie przybrała na sile. Grudzień tradycyjnie należy do najważniejszych miesięcy w telewizyjnym kalendarzu, a stacje sięgnęły po swoje najmocniejsze karty. W ramówkach pojawiły się m.in. widowiskowe imprezy sylwestrowe, do udziału w których zaproszono największe nazwiska - nie tylko z Polski, ale także z zagranicy.
Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, grudzień 2025 nie przyniósł przetasowań na rynku telewizyjnym, ale potwierdził utrwalone trendy. Z danych Nielsen Audience Measurement wynika, że pozycję lidera wśród wszystkich widzów utrzymał Polsat, notując 7,49 proc. udziału w rynku. To wynik wyraźnie lepszy niż rok wcześniej, co tylko umocniło stację na pierwszym miejscu. Tuż za nim znalazł się TVN, który również poprawił swoje notowania i zakończył miesiąc z udziałem na poziomie 6,86 proc.
Największą zmianą w czołówce okazała się roszada w Telewizji Polskiej. TVP2 wyraźnie poprawiła swój wynik i wyprzedziła TVP1, która zanotowała spadek oglądalności i wypadła z podium. Jednocześnie Telewizja Republika uplasowała się wyżej niż TVN24, poprawiając swój wynik, podczas gdy kanał informacyjny TVN zanotował wyraźny regres.
Równie istotne dla rynku są dane z grupy komercyjnej 16-59. Także w tym segmencie grudzień należał do Polsatu, który osiągnął 8,59 proc. udziału, wyprzedzając TVN. W dalszej kolejności znalazły się TVP2 i TVP1, przy czym Dwójka zanotowała wzrost, a Jedynka spadek. Za głównymi stacjami uplasowały się m.in. TV Puls, TVN7 oraz Republika, które wspólnie uzupełniły obraz stabilnego, choć nieco zróżnicowanego końca roku na rynku telewizyjnym.