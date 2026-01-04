4 stycznia Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek drugiego sezonu programu "Żona dla Polaka". Po przeczytaniu listów od kandydatek i kandydatów Matt, Wojciech, Dorota i Maciej zaprosili wybrane osoby do Toronto. Widzowie tym samym poznali wszystkich uczestników i uczestniczki nowej edycji randkowego show.

"Żona dla Polaka". Uczestnicy dokonali wyboru

Listy od kandydatek i kandydatów wzbudziły mnóstwo emocji. Dorocie udało się zaprosić do siebie czterech mężczyzn: Piotra, Pawła, Marcina i Dawida. Już na pierwszym spotkaniu doszło do małego spięcia. Dawid, który skomplementował wygląd Doroty, nie przypadł do gustu Marcinowi. - Nie lubię wazeliniarzy, nie toleruję takich ludzi - wypalił na osobności przed kamerą. Wygląda na to, że walka o serce Doroty będzie naprawdę wyrównana. 54-letni Matt zaprosił do siebie Kasię, Ewę, Kasię oraz Alicję. Na potrzeby programu wszyscy zamieszkali w specjalnie wynajętym domu. Matt nie ukrywał, że najlepsze wrażenie jak na razie zrobiła na nim Ewa. Myślicie, że uda im się stworzyć jakąś relację?

Sporo działo się również u Wojtka, który zaprosił do siebie Justynę, Magdę, Kasię oraz Pamelę. Cała piątka popłynęła w rejs małym jachtem, na którego pokładzie uczyli się tańczyć bachatę. Widać, że Wojtkowi zależy na poznaniu każdej kandydatki. Czas pokaże, która okaże się tą właściwą. Ostatni uczestnik, Maciek, zaprosił do Toronto Wioletę, Anię, Andżelikę, Iwonę i Magdę. To właśnie ta pierwsza urzekła go najbardziej.

"Żona dla Polaka". Kacper Kuszewski o drugiej edycji programu. To zaskoczyło go najbardziej

Drugą edycję programu "Żona dla Polaka" ponownie poprowadzi Kacper Kuszewski. Aktor nie ukrywa, że jest to dla niego spore przeżycie. Zdaje sobie również sprawę z ogromnej odpowiedzialności, która na nim spoczywa. Pierwsza odsłona matrymonialnego show Telewizji Polskiej dostarczyła widzom mnóstwo emocji. Wygląda na to, że druga wcale nie będzie pod tym względem gorsza. Kuszewski zdradził, że uczestnicy podchodzą do sprawy naprawdę poważnie. - To, co chyba zaskoczyło mnie najbardziej, to jest poczucie, że oni rzeczywiście traktują to dosyć poważnie. I cała czwórka chce poznać kogoś na dłużej. To nie jest dla nich tylko zabawa, żart czy przygoda. Oni szukają kogoś na serio - mówił.