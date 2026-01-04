Zabawna wpadka w TVN24. Takie nazwisko reporterki usłyszeli widzowie

Telewizja na żywo ma swoją specyfikę, co prowadzący programów śniadaniowych odczuli już nie raz. Nawet przy starannych przygotowaniach łatwo o błąd, a w trakcie emisji nie ma możliwości na wycięcie wpadek. Tym razem przekonał się o tym dziennikarz TVN24, Piotr Jacoń. W trakcie "Faktów po południu" 4 stycznia doszło do całkiem zabawnej sytuacji. Prowadzący szybko się zreflektował.

Wpadka w TVN24. Nie uwierzycie, jak Piotr Jacoń nazwał reporterkę

Pomyłki w telewizji nie są niczym nadzwyczajnym. 4 stycznia niewielka wpadka zdarzyła się Piotrowi Jaconiowi. Wszystko rozegrało się w "Faktach po południu" w TVN24 po godz. 16. Dziennikarz, zapowiadając relację z Lęborka, od razu przedstawił reporterkę. - Anna Maria Wesołowska - usłyszeli widzowie. Okazało się, że pomylił nazwisko! - Kowalewska - od razu poprawiła go koleżanka ze stacji. Przypomnijmy, że Anna Maria Wesołowska to znana polska sędzia, która nawet doczekała się swojego serialu paradokumentalnego. Prawdopodobnie z tego zatem względu Piotrowi Jaconiowi od razu nasunęło się to nazwisko. Dziennikarz od razu po emisji materiału wystosował przeprosiny. - Trochę się boję, żebym już niczego nie pomylił. Anno Mario Kowalewska, bardzo ci dziękuję. Przepraszam - powiedział na koniec z uśmiechem.

Wpadki w telewizji na żywo są częstsze, niż myślicie. Pamiętacie tę sytuację?

Wielu dziennikarzy zaliczyło wpadki w telewizji na żywo. Jakiś czas temu ta sytuacja przydarzyła się Krzysztofowi Skórzyńskiemu. W czerwcu 2025 roku na antenie "Dzień dobry TVN" popełnił drobny błąd i pomylił nazwisko koleżanki z pracy. - Paulina Karpiel-Bułecka... Przepraszam, Krupińska-Karpiel - powiedział, natychmiast skorygowawszy pomyłkę. Atmosferę szybko rozładowała Ewa Drzyzga, która roześmiała się z przejęzyczenia kolegi. - Paulina, pozdrawiamy - dodał na zakończenie Skórzyński.

Warto dodać, że choć Paulina Krupińska w mediach funkcjonuje głównie pod panieńskim nazwiskiem, jej pełne nazwisko faktycznie brzmi Krupińska-Karpiel. Przyjęła je po ślubie z Sebastianem Karpielem-Bułecką, który odbył się w 2018 roku. - Kiedyś obiecałam mojemu tacie, że niezależnie, jak będzie nazywał się mój mąż, na pewno zostawię moje nazwisko w jednym członie - mówiła w rozmowie z WP.