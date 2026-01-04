Za nami 12. edycja programu "Rolnik szuka żony". Jak co sezon, w randkowym show udział wzięli rolnicy i rolniczki marzący o miłości. Jednym z uczestników był 28-letni Krzysztof, który już na początku pożegnał się z kandydatką Mileną. Wszystko wskazywało na to, że jego serce zdobędzie Agnieszka, jednak rzeczywistość okazała się inna. W finale Krzysztof ujawnił, że w jego życiu pojawiła się nowa partnerka, której nie zamierza ukrywać. Teraz opublikował z nią pierwszy kadr.

"Rolnik szuka żony". Krzysztof nie kryje miłości. Pokazał pierwsze zdjęcie w sieci

Krzysztof Skorulski nie znalazł wybranki swojego serca w show "Rolnik szuka żony". Co ciekawe, w finale rolnik zdradził, że poznał kogoś nowego. Następnie w "Pytaniu na śniadanie" wyznał, że ma partnerkę, z którą spotyka się od września. "Poznałem partnerkę dzięki programowi. Ona obejrzała moją wizytówkę, coś tam skomentowała, to mnie ujęło i napisałem do niej. (...) To już było, jak nagrania się skończyły. (...) Troszeczkę pisaliśmy i tak, jesteśmy razem już" - mówił wówczas. Ze zdjęcia pierników, które wrzucił na profil na Instagrama w okresie świątecznym wynikało, że jego ukochana ma na imię Magdalena. Teraz Krzysztof wrzucił kadr z partnerką. Zakochani stukali się kieliszkami w Sylwestra. Kobieta zaprezentowała się w błyszczącej kreacji. "Szczęśliwego nowego roku" - brzmiał podpis. Zdjęcie znajdziecie w galerii.

"Rolnik szuka żony". Droga Krzysztofa do miłości była kręta. Nie było łatwo

Na początku 12. sezonu wszystko wskazywało na to, że Krzysztof Skorulski wie, czego chce w miłości. Spośród dwóch kandydatek wybrał Agnieszkę, 30-letnią trenerkę personalną mieszkającą w Anglii. Gdy Milena spędzała czas z jego mamą, Krzysztof wybrał się na randkę z Agnieszką, a po powrocie zakończył relację z drugą kandydatką. Ta nie kryła swojego zdania i od razu skomentowała sytuację. "Mimo że jesteś świetnym facetem, to dla mnie jest za mało powagi w tobie. Szukam mężczyzny, który będzie poważny. (…) Mam nadzieję, że ogląda mnie jakiś pan prawnik" - podkreśliła. Całą historię poznacie TUTAJ.