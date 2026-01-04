11. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przyniosła nam żadnej nowej, oficjalnej pary. Wszyscy uczestnicy ostatecznie się rozstali, choć w ich relacjach były zarówno lepsze, jak i gorsze momenty. Jedno z małżeństw tworzyli Maciej i Karolina. Już po zakończeniu programu uczestnik postanowił udzielić wywiadu, w którym opowiedział m.in. o kontakcie z rodziną kobiety.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej wyjawia prawdę o rodzinie Karoliny

Maciej pojawił się w grudniu na ślubie Anity i Adriana z trzeciej edycji show. Internauci dostrzegli jednak, że Karolina już mu wtedy nie towarzyszyła. Para ostatecznie rozstała się tuż przed emisją programu w telewizji, lecz mają ze sobą dobry kontakt. W rozmowie z party.pl Maciej wyznał, co najbardziej zaskoczyło go podczas nagrań formatu. Pozytywnie zapadł mu w głowie jeden aspekt.

Stykam się z całkowicie inną rzeczywistością, to na pewno było pozytywne zaskoczenie. Ciepło rodziny Karoliny, gdzie się poznaliśmy wszyscy

- skomentował uczestnik. Należy przy tym przypomnieć, że m.in. siostra Karoliny była jedną z osób, które walczyły o podtrzymanie relacji pary. Maciej w przeszłości wypowiadał się już przy tym o bliskich kobiety. - Mam nadzieję, że też będzie to moja rodzina, ale na pewno na wszelki wypadek będzie mi bardzo miło zobaczyć jeszcze panią Elę i pana Romana i zostawić im chociaż małe wspomnienia - mówił uczestnik na Instagramie w połowie grudnia, zapowiadając wówczas, że jedzie odwiedzić rodziców Karoliny.

Macieja i Karolinę połączyło nietypowe zainteresowanie. "Była bardzo dumna z męża"

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" widzowie nie byli w stanie zobaczyć, co pary robiły wspólnie przez cały okres nagrywania show. Jak się okazało, Maciej i Karolina wybrali się pewnego dnia do "nietypowego miejsca", w którym uczestniczka mogła pokazać mężowi z programu swoje hobby - czyli pole dance. Maciej zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia ze wspominanego wyjścia, pokazując, że sam spróbował nawet swoich sił w studio. "Karolina oczywiście była bardzo dumna z męża" - podpisał kadr, który opublikował.