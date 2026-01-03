Siódma odsłona programu "The Voice Senior" wystartowała 3 stycznia 2026 roku. Jak zapowiadała Marta Manowska, w nowej edycji widzów czekało wiele istotnych zmian. Do grona trenerów po raz drugi powrócił Robert Janowski, a Alicja Majewska oraz Andrzej Piaseczny już po raz czwarty pełnią rolę mentorów uczestników. Skład jury zasiliła Majka Jeżowska, która po raz pierwszy pojawiła się w tej roli, zastępując Małgorzatę Ostrowską. Nie zabrakło przejmujących występów. Jedna z uczestniczek porwała jurorów i fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Karwan dodaje skrzydeł "przegranym". Sama nie wygrała "The Voice"

"The Voice Senior". Ta uczestniczka zachwyciła wszystkich. Odwróciła wszystkie fotele

W pierwszym odcinku widzowie i jurorzy poznali Małgorzatę Skrzypczak. Nauczycielka wychowania fizycznego z Kalisza wyznała, że kilka lat temu zdiagnozowano u niej raka piersi. Obecnie stara się uprawiać dużo sportu i nie zwalniać tempa. - W okresie choroby i po tym ostatecznym leczeniu chciałabym spróbować wszystkiego. Spróbuję jeszcze raz stanąć na scenie, zaśpiewać dla publiczności i wyzwolić emocje - wyznała. Jej talent sprawił, że wszyscy jurorzy się odwrócili. Jej interpretacja piosenki "Anioł wie" z repertuaru Urszuli sprawiła, że już po kilku pierwszych dźwiękach Robert Janowski zapragnął uczestniczkę w swojej drużynie. Pomimo chęci innych jurorów, nie zamierzał się poddać. - Ja będę stał i nie usiądę, dopóki nie będziesz w mojej drużynie - powiedział. Bohaterka wybrała go na swojego mentora. Zadowolony Janowski nazwał ją "perełką". Jak wam się podobało?

"The Voice Senior". Tak fani zareagowali na występ Małgorzaty

Fani w mediach społecznościowych od razu wydali swoją opinię. Śpiew Małgorzaty przypadł im do gustu. Nie zabrakło miłych słów. "Cudowna, silna kobieta, która czerpie z życia pełnymi garściami o urokliwym głosie. Brawo. Mnie urzekła. Będę kibicować", "Znakomita Małgorzata, uwielbiam takie osoby. Jest wszechstronnie utalentowana i do tego bardzo skromna i miła", "Super występ, tak ją Robert namówił, że musiała do niego pójść, powodzenia dalej, pani Gosiu" - czytamy na Facebooku. ZOBACZ TEŻ: Karwan odpadła z "The Voice of Poland", ale nigdy się nie poddała. "Czas nie zawsze jest usłany różami"