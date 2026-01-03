Powrót na stronę główną

Petarda już w pierwszym odcinku "The Voice Senior". Lawina komentarzy po występie
"The Voice Senior" powrócił na antenę TVP2 w sobotę, 3 stycznia 2026 roku, rozpoczynając swoją siódmą edycję. Widzowie mieli już okazję zobaczyć pełne emocji występy oraz poznać niezwykle poruszające historie uczestników tego popularnego programu muzycznego. Ta uczestniczka zaskoczyła wszystkich.
Uczestniczka 'The Voice Senior' odwróciła wszystkie fotele. Janowski nie omieszkał tego zrobić
fot. TVP/The Voice Senior

Siódma odsłona programu "The Voice Senior" wystartowała 3 stycznia 2026 roku.  Jak zapowiadała Marta Manowska, w nowej edycji widzów czekało wiele istotnych zmian. Do grona trenerów po raz drugi powrócił Robert Janowski, a Alicja Majewska oraz Andrzej Piaseczny już po raz czwarty pełnią rolę mentorów uczestników. Skład jury zasiliła Majka Jeżowska, która po raz pierwszy pojawiła się w tej roli, zastępując Małgorzatę Ostrowską. Nie zabrakło przejmujących występów. Jedna z uczestniczek porwała jurorów i fanów.

Zobacz wideo Karwan dodaje skrzydeł "przegranym". Sama nie wygrała "The Voice"

"The Voice Senior". Ta uczestniczka zachwyciła wszystkich. Odwróciła wszystkie fotele

W pierwszym odcinku widzowie i jurorzy poznali Małgorzatę Skrzypczak. Nauczycielka wychowania fizycznego z Kalisza wyznała, że kilka lat temu zdiagnozowano u niej raka piersi. Obecnie stara się uprawiać dużo sportu i nie zwalniać tempa. - W okresie choroby i po tym ostatecznym leczeniu chciałabym spróbować wszystkiego. Spróbuję jeszcze raz stanąć na scenie, zaśpiewać dla publiczności i wyzwolić emocje - wyznała. Jej talent sprawił, że wszyscy jurorzy się odwrócili. Jej interpretacja piosenki "Anioł wie" z repertuaru Urszuli sprawiła, że już po kilku pierwszych dźwiękach Robert Janowski zapragnął uczestniczkę w swojej drużynie. Pomimo chęci innych jurorów, nie zamierzał się poddać. - Ja będę stał i nie usiądę, dopóki nie będziesz w mojej drużynie - powiedział. Bohaterka wybrała go na swojego mentora. Zadowolony Janowski nazwał ją "perełką". Jak wam się podobało?

"The Voice Senior". Tak fani zareagowali na występ Małgorzaty

Fani w mediach społecznościowych od razu wydali swoją opinię. Śpiew Małgorzaty przypadł im do gustu. Nie zabrakło miłych słów. "Cudowna, silna kobieta, która czerpie z życia pełnymi garściami o urokliwym głosie. Brawo. Mnie urzekła. Będę kibicować", "Znakomita Małgorzata, uwielbiam takie osoby. Jest wszechstronnie utalentowana i do tego bardzo skromna i miła", "Super występ, tak ją Robert namówił, że musiała do niego pójść, powodzenia dalej, pani Gosiu" - czytamy na Facebooku. ZOBACZ TEŻ: Karwan odpadła z "The Voice of Poland", ale nigdy się nie poddała. "Czas nie zawsze jest usłany różami"

