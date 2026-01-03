Po trzynastu latach funkcjonowania krakowski lokal ZaKładka zakończył działalność. Restauracja była jednym z ulubionych adresów kulinarnych zarówno mieszkańców miasta, jak i odwiedzających je turystów. Jej założycielem był ceniony szef kuchni Rafał Targosz, wielokrotnie nagradzany przez przewodniki gastronomiczne, który wspólnie z żoną Renatą stworzył to miejsce. Ekspert dał się poznać również w takich programach jak "MasteChef" i "MasterChef Junior".

Ekspert "MasterChefa" zamyka swoją restaurację. Takimi słowami się pożegnał

Rafał Targosz w "MasterChefie" pełnił funkcję konsultanta kulinarnego. ZaKładka pojawiła się też w jednym z odcinków programu, gdy uczestnicy musieli sprawdzić się w pracy w prawdziwej kuchni. Sama restauracja nie była wyłącznie krakowską perełką - uznano ją także w całej Polsce. W 2023 roku trafiła do prestiżowego rankingu "Top 50 najlepszych restauratorów w kraju", opracowanego przez Forbesa & FOR. Zajęła tam 39. pozycję. Po 13 latach działalności goście będą musieli się z nią pożegnać. Rafał Targosz w poście w mediach społecznościowych podkreślił swoją wdzięczność. "To był piękny rozdział. Zamknęliśmy drzwi ZaKładki, miejsca, które przez 13 lat żyło spotkaniami, smakami i historiami przy stole" - czytamy.

Krakowska ZaKładka zostanie zamknięta. Wszyscy ubolewają

W facebookowym poście ZaKładki nie zabrakło także podziękowań. Rafał i Renata Targoszowie zwrócili się do wszystkich, którzy pomogli w funkcjonowaniu lokalu. "Dziękujemy Wam - naszym Współpracownikom, Gościom, Przyjaciołom, Sąsiadom i Partnerom oraz wszystkim, którzy tworzyli ZaKładkę - za zaufanie, ciepło i wszystkie wspólne chwile. To dzięki Wam to miejsce miało duszę. Zostaje w nas ogromna wdzięczność. I coś więcej niż wspomnienia - więzi, które zostają" - możemy przeczytać na Facebooku. "Nie... To miejsce, które nieprzerwanie odwiedzałem od otwarcia. Z rodziną będziemy tęsknić za smakami ZaKładki, klimatem", "Szkoda, że tak wyjątkowe miejsce znika z kulinarnej mapy Krakowa. Dziękuję za to, że byliście!" - piszą fani w sieci. ZOBACZ TEŻ: Uczestniczka "MasterChefa" na jarmarku świątecznym. Tak oceniła jedzenie. Nie uwierzycie, ile wydała