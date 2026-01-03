Temat "Sylwestra z Dwójką" nadal ma siebie dobrze w mediach. Duże emocje wywołał między innymi występ Dody, która latała nas sceną. Ogromne zainteresowanie wzbudziło także show Maryli Rodowicz, które wyróżniało się nietypową oprawą taneczną. Podczas wykonania przeboju "Wsiąść do pociągu" artystka bujała się na huśtawce ozdobionej kwiatami, ubrana w suknię ze złotym gorsetem i czerwonym, tiulowym dołem, a na scenie towarzyszyli jej półnadzy tancerze. Jak się okazało, w trakcie występu nie wszystko poszło gładko. Pojawiła się pewna usterka.

REKLAMA

Zobacz wideo Szefowa kuchni wpadła do Rodowicz. Tak o niej powiedziała

Maryla Rodowicz o problemie na scenie "Sylwestra z Dwójką". Pojawiła się usterka

Podczas występu Maryli Rodowicz na scenie w katowickim Spodku nie zabrakło problemów. Fryzura piosenkarki popsuła się w trakcie jednej piosenki. "A na scenie, na huśtawce wiatr tak wiał, że włosy, grzywka, misternie ułożona fryzura total, już nie miałam na nic wpływu, wszystko poszło hen sobie" - napisała Maryla na Instagramie. To jednak dopiero początek. Okazało się, że w trakcie występu artystki od prawej słuchawki oderwał się kabelek. "Przez dłuższą chwilę dociskałam słuchawkę, miałam nadzieje, że zadziała. Ale to była tylko nadzieja. Za kulisami, po zejściu ze sceny słuchawka została mi w ręku" - wyznała. Mogła jednak liczyć na pomoc. "Na szczęście panowie 'bujacze' wytrwali, rozebrani do pasa. Dziękuję panowie. Uratowaliście sytuację" - podkreśliła gwiazda.

Maryla Rodowicz zachwyciła stylizacją. Co na to ekspertka?

Maryla Rodowicz na "Sylwestrze z Dwójką" miała iście kowbojski strój. Dorota Wolff opublikowała na profilu na Facebooku wpis na temat stylizacji piosenkarki. Zwróciła się do internautów, którzy krytykowali wygląd wokalistki. "Nie zmieniajcie na siłę Maryli Rodowicz. Kolorowe jarmarki ma we krwi i właśnie za to ją lubimy. Styl Maryli Rodowicz nigdy nie był zachowawczy ani 'bezpieczny'. Od początku kariery scena była dla niej miejscem spektaklu, a nie tłem. Jej występy zawsze były widowiskiem totalnym: muzyka, emocje i kostium jako manifest osobowości" - stwierdziła ekspertka od mody, kodu ubioru i autoprezentacji. Zauważyła też, że Rodowicz świadomie buduje swój wizerunek przez strój. "Jej sceniczne kreacje są odważne, teatralne, często inspirowane innymi artystkami, popkulturą i estradowym rozmachem. (...) Ona nie jest minimalistką. Jest ikoną estrady. Jest kolorem, przesadą, energią, zamierzonym kiczem i zabawą" - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: Steczkowska zdradziła, jak Sting zachowywał się za kulisami. Tego się nie spodziewała