Finał 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" wywołał ogromne poruszenie. Najwięcej emocji wzbudziła rozmowa Rolanda i Karoliny. - Wybrałem bardziej rozumem, a serce zostało przy Oli. A teraz nie zrobiłbym tak - zaskoczył wyznaniem rolnik. Karolina początkowo nie mogła pogodzić się z jego słowami. W połowie grudnia zmieściła jednak wpis, w którym jasno dała do zrozumienia, że już nie myśli o Rolandzie. "Było i minęło i nie ma do czego wracać. Jestem już w zupełnie innym miejscu i na innym etapie" - pisała. Teraz na jaw wyszło, że była uczestniczka "Rolnika" jest w szczęśliwym związku z... innym uczestnikiem.

"Rolnik szuka żony". Karolina odnalazła miłość po programie

Okazuje się, ze Karolina spotyka się z Mikołajem, kandydatem Anny Derbiszewskiej z 10. edycji. "Rolnik szuka żony". Fani od dłuższego czasu podejrzewali, że między tą dwójką jest jakieś uczucie. W grudniu Mikołaj udostępnił filmik, na którym razem z Karoliną, składali internautom życzenia świąteczne. Nie było jeszcze wtedy jasne, czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Teraz Karolina opublikowała wpis, który nie pozostawia żadnych wątpliwości. "Moja ulubiona osoba. Stałeś się nią przez przypadek, ale wierzę, że tak właśnie miało się stać. Pojawiłeś się wtedy, gdy wszystko we mnie było trochę pogubione. Dałeś mi szansę, gdy inni mi ją odebrali, gdy ja sama przestałam w siebie wierzyć. Poznałeś mnie bez oceniania i jeśli mogę być dla ciebie tym, kim ty jesteś dla mnie, to wystarczy" - pisała pod zdjęciem z Mikołajem.

W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Aż miło popatrzeć. Pięknie razem wyglądacie", "Pięknie razem wyglądacie! Dużo szczęścia!", "Bardzo się cieszę, że znalazłaś szczęście. Piękna z was para" - pisali fani Karoliny.

"Rolnik szuka żony". Karolina wprost o udziale w programie. Żałuje?

Ostatnio Karolina zorganizowała dla swoich obserwatorów sesję Q&A. Jedna z internautek zapytała ją o to, czy żałuje tego, że zgłosiła się do programu. Karolina odpowiedziała wprost. "Podobno nie można niczego żałować. Poszłam tam w innym celu, ale poznałam wspaniałe osoby. Dziewczyny, w których miałam ogromne wsparcie i wiele, wiele innych osób" - pisała.