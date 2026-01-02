Pod koniec 2025 roku Telewizja Republika po raz drugi zaprosiła widzów na plenerową zabawę pod hasłem "Wystrzałowy Sylwester z Republiką". Choć wydarzenie miało być konkurencją dla dużych telewizyjnych koncertów, to przysłoniły je kontrowersje. W mediach społecznościowych pojawiły się zarzuty ze strony widzów, którzy spodziewali się na antenie orędzia Karola Nawrockiego. To jednak nie zostało pokazane.

Zobacz wideo Doda o współpracy z TVP. Wspomina reżysera sylwestra

Telewizja Republika tłumaczy się z braku orędzia Karola Nawrockiego. Widzowie nie kryją oburzenia

W mediach społecznościowych Telewizji Republiki szybko pojawiło się wiele krytycznych reakcji widzów, którzy wyrażali niezadowolenie z powodu braku noworocznego orędzia prezydenta w sylwestrowej ramówce stacji. Internauci zwracali uwagę, że koncert mógł zostać opóźniony lub na chwilę przerwany, aby umożliwić emisję wystąpienia głowy państwa. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Jarosław Olechowski, szef wydawców TV Republika, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami odniósł się do sprawy i podkreślił, że stacja miała możliwość emisji orędzia dopiero 1 stycznia 2026 roku.

Pokazaliśmy w tym czasie orędzie prezydenta, bo nie mieliśmy możliwości dzień wcześniej

- zaznaczył, tłumacząc, dlaczego przemówienie Karola Nawrockiego zostało wyemitowane następnego dnia i to w czasie, kiedy swoje orędzie wygłaszał Donald Tusk (stacja nie pokazała mowy premiera).

Polsat, Telewizja Polska czy Telewizja Republika? Czyj sylwestrowy koncert był najchętniej oglądany?

Sylwestrowe widowiska telewizyjne w tym roku pokazały, kto naprawdę przyciąga widzów. Z danych Nielsen Media, przekazanych przez portal "Press", wynika, że bezkonkurencyjny był "Sylwester z Dwójką" w TVP2, który śledziło średnio 2,6 mln osób, dając stacji niemal 22 proc. udziału w rynku.

Telewizja Polska podkreśliła, że w kulminacyjnym momencie, przy toaście, przed telewizorami zasiadło prawie 4 mln widzów. Jednak w ogólnym rozrachunku Polsat uplasował się tuż za TVP z widownią 2,34 mln osób, natomiast TV Republika przyciągnęła 1,15 mln oglądających, co było zdecydowanie najsłabszym wynikiem.