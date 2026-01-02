W "Dzień dobry TVN" nie brakuje przeróżnych tematów. Jednym z segmentów programu jest kącik show-biznesowy, w którym reporterzy opowiadają o gwiazdach. 2 stycznia poprowadziła go Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, która miała problemy, by dotrzeć do studia. Wszystko przez pogodę, która nie ułatwia przemieszczania się. Już na wstępie dziennikarka postanowiła nawiązać do słów Kuby Wojewódzkiego. Sandra Hajduk i Marcin Prokop nawet się nie zawahali, by wbić szpilę koledze po fachu.

"Dzień dobry TVN". Dziennikarze nie mieli litości dla Kuby Wojewódzkiego

Już na wstępie Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz poprosiła, by Sandra Hajduk nie spoglądała na scenariusz programu. - Dzisiaj będziemy budować napięcie. Ostatnio Kuba Wojewódzki powiedział, że mu brakuje charyzmatycznych dziennikarzy... Więc dzisiaj będzie taka energia w nowym roku, jakiej jeszcze drodzy państwo w show-biznesie nie było - stwierdziła prezenterka. Na te słowa od razu zareagowała prowadząca śniadaniówkę. - Jak to niektórzy mówią, warto szukać w sobie - odniosła się do sprawy Sandra Hajduk. Głos zabrał również Marcin Prokop. - No ale z pustego Salomon nie naleje - skwitował dziennikarz.

Kuba Wojewódzki uderzył w Dodę. Padły mocne słowa

Jakub Wątor opublikował film, odnosząc się do skandali i kontrowersyjnych sytuacji z udziałem Dody. Przeanalizował jej wypowiedzi, a sam film spotkał się z dużym zainteresowaniem. Piosenkarka sama skomentowała materiał, dodając, że często jest bohaterką tego typu filmów. " Ludzie z różnych intencji, głównie z nienawiści, robią i poświęcają parę tygodni, żeby bezskutecznie albo mi zaszkodzić, albo zniszczyć moją karierę, co jest bardzo urocze, bo tylko nakręcają wokół mnie zainteresowanie (...). Biorąc pod uwagę, że w show-biznesie istnieje tylko jedna waluta, a jest nią atencja, to wciąż jestem najbogatsza" - uznała Rabczewska. Kuba Wojewódzki postanowił udostępnić filmik na swoim profilu na Instagramie. Przy okazji opisał swój stosunek do piosenkarki. "Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję" - napisał gorzko.