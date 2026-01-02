"Debata Gozdyry" to program emitowany na antenie Polsat News, w którym dziennikarka w żywiołowy sposób rozmawia z politykami i ekspertami na kluczowe tematy o bieżącej sytuacji politycznej w kraju i na świecie. W ostatnim wydaniu Agnieszka Gozdyra gościła w studiu Adriana Witczaka z PO, Adama Gomołę z Polski 2050, Annę Świergocką z Konfederacji i Jacka Ozdobę z Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie z politykiem PiS-u dziennikarka wdała się w burzliwą dyskusję. O co poszło?

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki u Sroczyńskiego: Gdyby wybuchła wojna, to się z Tuskiem pogodzimy

Agnieszka Gozdyra nie wytrzymała po słowach Jacka Ozdoby. Padły mocne słowa

"Nie pamiętam, żebym musiała aż tak zareagować, ale europoseł Jacek Ozdoba nie dał mi dziś wyboru" - napisała na platformie X Gozdyra. Do wpisu dołączyła nagranie z ostrej wymiany zdań. Dziennikarka usiłowała uzyskać od gościa konkretne informacje o sytuacji pogodowej w kraju. Ten, zamiast odpowiedzi zaczął dyskutować na zupełnie inny temat i komentować sposób prowadzenia rozmowy. Gozdyra nie wytrzymała. - Pada pytanie, po czym pan rozpoczyna radosną twórczość na kompletnie inny temat - wypaliła. - A co się stało z panią redaktor w nowym roku? Pani siedzi w studiu i zwraca uwagę, że ja macham rękoma i tak dalej. (...) Dlaczego się pani tak denerwuje? - dopytywał. - Ja się nie denerwuję. Tylko jest pan po prostu, powiem panu tak grzecznie: "chamski" - stwierdziła. Ozdoba dopytywał ją o powody takiej oceny. - Dlaczego tak uważam? Dlatego, że tak oceniam pana zachowanie dzisiaj - wyjaśniła. - Ja też. Dlatego, że pani prawi tutaj nieeleganckie uwagi wobec mnie - skontrował Ozdoba. Gozdyra z kolei zarzuciła posłowi, że ten próbuje rozbić program. Całe nagranie znajdziecie poniżej.

Internauci reagują na ostrą wymianę zdań w "Debacie Gozdyry"

Pod nagraniem dziennikarki zaroiło się od komentarzy. Jedni byli pod wrażeniem jej reakcji. Inni z kolei stwierdzili, że Ozdoba nie zasłużył na takie określenie. Niektórzy zwracali także uwagę na format programu, który ich zdaniem pozostawia wiele do życzenia. "Raz włączyłem ten program i nie dałem rady go oglądać, natężenie negatywnych emocji i wchodzenie w zdanie gościom jest mocno tendencyjne. Szkoda, że starsze osoby na to patrzą, bo nie jest to zdrowe i tylko wzmacnia polaryzację" - czytamy.